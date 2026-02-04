Durante años fue irrespirable, aplicó un plan extremo y hoy es una de las ciudades más limpias del mundo

Tras décadas de aire irrespirable, Pekín logró una reducción histórica de partículas tóxicas. Descubrí el plan que transformó la salud y la vida de millones de personas.

Así era el aire de Pekín hace más de una década. Un plan riguroso de limpieza está cambiando drásticamente esta situación en la ciudad china.

Pekín dejó de ser el símbolo global del aire tóxico para convertirse en un casodeestudiosinprecedentes gracias a un riguroso plan de limpieza. En poco más de una década, la capital china logró desplomar sus niveles de contaminación de forma drástica, devolviendo el cielo azul a una metrópoli que, hasta hace poco, parecía condenada al gris permanente.

La evolución de la calidad del aire en Pekín entre 2013 y 2025 rompe con cualquier patrón histórico conocido. Según los registros oficiales, la concentración de partículas PM2.5, el indicador más crítico para la salud urbana, pasó de 89,5 microgramos por metro cúbico a apenas 27 en solo doce años. Este descenso representa una mejora cercana al 98%, marcando un hito en la gestión ambiental moderna.

image El fin de los días grises: cómo impacta en la salud diaria Lo que antes era una excepción, hoy es la norma: Pekín registró 311 jornadas de aire limpio durante el último año. Esta transformación no es solo estética; tiene un impacto directo en la reducción de riesgos de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, ya que estas micropartículas tienen la capacidad de penetrar en los pulmones y el torrente sanguíneo.

A diferencia de lo que ocurría a comienzos de la década pasada, cuando los episodios de contaminación grave obligaban a frenar la actividad económica y cotidiana durante semanas, en 2025 solo se registró una jornada con niveles de alerta severa. Las autoridades confirman que este cambio es estructural y responde a una reducción constante de emisiones de la industria y el tráfico.

image Las tres claves del éxito: transporte, industria y electricidad Para lograr estos resultados, el Gobierno chino implementó un plan de choque que comenzó en 2013, cuando la polución alcanzó su techo histórico. El primer paso fue el control estricto del transporte mediante la retirada de vehículos antiguos y la aplicación de normas de emisión equivalentes a la exigente normativa Euro 6.

Además, se aplicaron medidas que cambiaron el ritmo de la ciudad: Restricciones de circulación basadas en sistemas de matrículas pares e impares.

Una expansión masiva de la red de metro y colectivos para reducir el uso del auto privado.

para reducir el uso del auto privado. Fuerte control sobre las emisiones de la industria pesada. image La revolución del auto eléctrico como motor del cambio La electrificación del parque móvil fue el golpe final contra el smog. China ya cuenta con 37 millones de vehículos de nuevas tecnologías en circulación, y en la capital, la adopción es aún más veloz gracias a incentivos específicos,. Actualmente, los autos eléctricos e híbridos representan más del 50% de las nuevas matriculaciones en la ciudad. image Este cambio se apoyó en una infraestructura de carga masiva y en la transformación total de la flota de taxis y colectivos urbanos. Aunque Pekín todavía trabaja para alcanzar los estándares de la Organización Mundial de la Salud, la velocidad de su mejora no tiene precedentes, superando el ritmo que ciudades como Madrid o París necesitaron durante décadas para estabilizar su aire.