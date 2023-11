Día Mundial del Soltero: ¿por qué se celebra cada 11 de noviembre?

Este sábado 11 de noviembre se celebra de manera mundial el Día del Soltero, pese a que en la Argentina es una fecha que también se conmemora el 13 de febrero. De este modo, en fin de semana y sin pareja, no hay excusas para celebrar con un poco de amor propio, ante una festividad “de afuera”.

Lo particular de esta fecha tiene origen en China. Ante los ojos de aquellos que piensan que todo se debe hacer de a dos, esto no impide que los solteros no puedan festejar dos veces en el año.

LOS SOLTEROS TAMBIÉN TIENEN SU DÍA

El Día del Soltero o Guanggun Jie es una festividad conmemorada en China para celebrar el orgullo de ser soltero; sí, porque no todo viene de a par como las zapatillas. Aunque claro está que algunos recorren el sendero del amor “tomados de la mano”, hay otros que quizás ya hicieron el recorrido, algunos más desorientados observan el camino y también existen aquellos que directamente pasan de lado.

Aun así, esta fecha tiene su origen en la Universidad de Nankín, que la promueve desde 1993. También conocida como “doble once” por celebrarse el 11/11, tiene como finalidad disminuir un poco los niveles de estrés en la sociedad china donde el matrimonio es un paso importante sobre todo para los hombres.

El mundo festeja el día del soltero.

A pesar del control de la natalidad que tenía varias restricciones hasta hace no mucho tiempo, en la actualidad hay muchos más hombres que mujeres y casarse se ha vuelto una tarea un poco compleja, por lo menos en ese país. Además, están quienes deciden no hacerlo, como explicamos párrafos atrás.

Sin embargo, hay que remarcar que son muchas las empresas que aprovechan esta efeméride para lanzar campañas de ventas agresivas, y con el paso del tiempo el Día del Soltero se ha reconvertido en una especie de Día Mundial del Shopping, convirtiéndose en una caprichosa festividad china que se volvió un boom de compras, pero este año anticipa una crisis.

SEGUÍ LEYENDO: