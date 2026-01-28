Día del Lego: cómo tu cerebro usa bloques cognitivos para aprender y recordar

Este 28 de enero se celebra en todo el mundo el Día de Lego y para celebrarlo es conveniente mencionar un hallazgo de la Universidad de Princeton cambia lo que sabíamos sobre nuestra mente. Tu cerebro no crea redes nuevas para cada tarea; en realidad , ensambla "bloques cognitivos" ya existentes.

Este mecanismo de construcción es hoy la clave para tratar enfermedades y potenciar tu agilidad mental cotidiana. La idea es tan simple como profunda: el cerebro reutiliza módulos funcionales que ya domina para enfrentar desafíos con rapidez y flexibilidad. Al igual que con los ladrillos de juguete , no importa qué tan elaborado sea el modelo final, siempre se arma a partir de un número limitado de piezas.

A diferencia de la inteligencia artificial , que muchas veces pierde conocimiento previo al adquirir una nueva habilidad, el cerebro humano esquiva este problema de forma elegante. Si ya sabés diferenciar colores y mover los ojos, no necesitás reaprender esas capacidades para una tarea que combine ambas; simplemente las integrás.

Investigaciones publicadas en la revista Nature demuestran que la corteza prefrontal actúa como un espacio de trabajo modular o una " mesa de construcción ". Allí se ensamblan patrones de actividad ya disponibles según las demandas de cada momento.

Para que este proceso sea exitoso, tu cerebro aplica un giro sorprendente: inhibe activamente los bloques que no son necesarios para reducir interferencias. Este mecanismo de selección te permite concentrarte y aprovechar mejor tus recursos limitados , evitando que piezas de información irrelevantes entorpezcan tu aprendizaje.

Bloques contra la demencia: el rescate del presente

Este funcionamiento modular no solo explica el aprendizaje, sino que ofrece una oportunidad de oro para la salud de los adultos mayores. Un estudio reciente analizó cómo el uso de bloques de construcción puede traer a pacientes con demencia moderada a severa de vuelta al "aquí y ahora".

image

Para personas que han perdido la capacidad de iniciar actividades por sí mismas, estos ladrillos actúan como una herramienta de estimulación táctil y visual fundamental. El impacto cotidiano es real: cuidadores reportan casos de pacientes que, tras días de desconexión, logran responder a estímulos externos al manipular estas piezas.

Este método ofrece beneficios prácticos inmediatos para el entorno familiar:

Estimulación sensorial: Los colores brillantes y las formas despiertan la curiosidad y los sentidos básicos.

Los colores brillantes y las formas despiertan la curiosidad y los sentidos básicos. Terapia no farmacológica: Ayuda a redirigir a pacientes que sufren de agitación, frustración o comportamientos agresivos.

Ayuda a redirigir a pacientes que sufren de agitación, frustración o comportamientos agresivos. Fomento de la creatividad: Permite a la persona sentirse productiva al construir estructuras resistentes o contar historias. image

Cómo aplicar este hábito para mejorar la salud cerebral

Si tenés un familiar con problemas cognitivos o querés entrenar tu propia flexibilidad, la clave no está en la cantidad de piezas, sino en el entorno. La ciencia sugiere que abrumar al cerebro con una pila enorme de información puede ser contraproducente.

Para garantizar el éxito y evitar la frustración, es vital preparar un espacio seguro: apagar la televisión para permitir la concentración, asegurar una buena iluminación y utilizar piezas fáciles de manipular. En el caso de adultos mayores, se recomienda usar versiones más grandes de los bloques para que el desafío sea gratificante y no estresante.

Comprender que nuestra capacidad de aprendizaje depende de cómo reorganizamos nuestras "piezas" internas abre puertas en la medicina clínica. Trastornos como el obsesivo-compulsivo o la esquizofrenia podrían no ser pérdidas totales de funciones, sino fallas en la forma en que el cerebro intenta ensamblar estos bloques cognitivos.