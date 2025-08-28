Un ataque masivo de drones y misiles rusos en la capital de Ucrania dejó este jueves al menos 14 muertos, entre ellos tres niños, y cerca de 50 heridos , en uno de los operativos más letales desde el inicio de la invasión a gran escala.

La ofensiva, que arrasó edificios y alcanzó el corazón de Kiev, fue interpretada como una señal de que Vladimir Putin no tiene intención de negociar con Volodimir Zelenski el fin de la guerra.

El ministro del Interior, Ihor Klymenko, advirtió que el número de víctimas “ podría aumentar ” mientras equipos de rescate trabajan entre los escombros. Por su parte, Zelenski responsabilizó a Moscú por elegir “la opción balística en lugar de la mesa de negociaciones” y acusó a Rusia de despreciar cualquier proceso de paz.

Según las autoridades locales, Rusia desplegó drones señuelo, misiles de crucero y balísticos , impactando al menos 20 objetivos en siete distritos de la capital. Un edificio de cinco pisos en el barrio Darnytskyi sufrió un impacto directo, mientras un centro comercial y decenas de viviendas quedaron destruidos. “Todo está destruido”, lamentó el jefe de la administración militar, Timur Tkachenko.

Devastador ataque ruso a Kiev en medio del diálogo por la paz: 14 muertos y decenas de heridos.

La brutal ofensiva ocurre apenas días después de la reunión entre Donald Trump y Putin en Alaska , que parecía abrir una posibilidad de diálogo. Sin embargo, la escalada militar de Moscú desató críticas en cadena de la comunidad internacional.

Reunión Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska El presidente de Rusia, Vladimir Putin (i), y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, se saludan al finalizar una declaración conjunta este viernes, en Anchorage (Estados Unidos). EFE / Octavio Guzmán

El ministro británico de Exteriores, David Lammy, convocó al embajador ruso tras confirmarse daños en el British Council y la delegación de la UE en Kiev. “La matanza y la destrucción deben cesar”, subrayó.

Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo estar “indignada” por el ataque, que afectó a la sede de la UE en la capital ucraniana. “Seguiremos presionando con sanciones y congelación de activos. Rusia debe cesar sus ataques indiscriminados”, sostuvo.

También el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, expresó su “horror” ante “otra noche de mortíferos ataques rusos contra Ucrania”.