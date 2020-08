"Hormiga del infierno" fosilizada - NJIT, Chinese Academy of Sciences and University of Rennes, France

Mundo Descubren fosilizada una “hormiga del infierno” de 99 millones de años de antigüedad mientras se comía una cucaracha Fue hallada por paleontólogos en Myanmar, conservada en un ámbar. Por qué aporta datos cruciales para entender la evolución del insecto. Redacción LA



