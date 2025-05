Cónclave: ¿Quién será el nuevo Papa? Estos son los candidatos a suceder a Francisco

Misa previa al cónclave Misa previa al cónclave EFE

Todo el proceso deberá transcurrir con el mayor secretismo, entre una enorme atención mediática, y cada uno de los purpurados jurarán, so pena de excomunión, no revelar nada de lo que ocurra bajo las bóvedas y los frescos de la Capilla Sixtina. El cardenal secretario de Estado Pietro Parolin preside el cónclave en reemplazo de Giovanni Battista Re, quien a sus 91 años ya no participa como elector.