Con una vista privilegiada: así vivió Javier Milei el funeral del Papa Francisco

Aunque muchos esperan la llegada del primer Papa de África, eso no ocurrirá: la Iglesia ya tuvo tres

Cerraron el féretro del Papa Francisco El féretro que contiene los restos del papa Francisco fue cerrado hoy en la Basílica de San Pedro. Vatican News

Las palabas de Javier Milei

Desde la madrugada romana, Milei dialogó en vivo con radio Mitre, donde recordó su reciente acercamiento al Papa, a quien había pedido disculpas por anteriores críticas. “Le pedí perdón cuando lo vi por primera vez. Yo no tenía orden de magnitudes en lo que implicaba ser el líder de una comunidad. Tengan en cuenta que yo filosóficamente soy anarco capitalista. Esas figuras en mi cabeza no estaban, no existían”, confesó el mandatario.