Ocio y Cultura: novedades de Mendoza

De amor también se muere

Un ciclo que lleva lo mejor del teatro a la pantalla. De amor también se muere es una adaptación audiovisual de un espectáculo teatral, en donde Daniel Quiroga interpreta a Daniel Quiroga. Un actor perdido en la traducción de un lenguaje a otro, en los pliegues ocultos que toda ficción presenta. Un actor con sueños, deseos, soledad, frustración y, fundamentalmente, mucho amor.

La adaptación al nuevo formato estuvo a cargo del director teatral y audiovisual, Ariel Blasco, que propone una mirada innovadora respecto de este cruce de lenguajes. Está basada en el unipersonal homónimo creado y estrenado por el mismo actor en 1986, bajo la dirección de Ernesto Suárez.

El ciclo está conformado por cuatro capítulos y pueden verse haciendo clic aquí.

Vereda de Escritores

Para conmemorar el Día del Escritor es que poetas y narradores participaron del ciclo “Vereda de Escritores”, desde la Biblioteca Pública Gral. San Martín. La propuesta se trató de piezas audiovisuales que fueron emitidas durante el mes del escritor.

Los escritores y escritoras que participan son Fabiana Richards, de Poesía Nómade; Pablo Grasso, de Fanzinera del Sur; Yami Luna, de Ediciones desde el Clítoris; Gastón Ortiz Bandes, de Laboratorio Oscuro y Maria Vilchez.

Los videos emitidos pueden verse en el canal de YouTube de la Biblioteca San Martín.

Una comedia mendocina

“Un tiempito” es una serie mendocina de diez capítulos protagonizada por Rodrigo Casavalle y Fran Páez Grillo. Esta ficción cuenta con la participación de estrellas como Gastón Pauls y Mirta Busnelli. Esta comedia, retrata la vida de Franco y Rodri quienes son amigos desde hace treinta años, pero...hace veinte que no se ven. Franco vive en la casa que era de su abuela y está obsesionado con una canción que no puede terminar. Rodri vuelve a Mendoza con su espectáculo, pero se decreta la cuarentena y queda varado. Entonces le pide a Franco que lo aloje...por un tiempito.

“Un tiempito” es también una historia atravesada por el vínculo con las abuelas que ya no están. Franco vive en la casa que era de su abuela y tiene mucho respeto por las cosas que dejó. No las usa, no las toca. Siendo músico, nunca afinó el piano que heredó de ella.

La llegada de Rodri, y su desparpajo para probarse vestidos, tocar el piano y descubrir secretos de la casa, le enseñarán a Franco que el respeto no tiene que ver con el miedo, sino con el amor hacia el legado que su abuela le dejó.

Es también una historia de comunidad. Mirá la serie completa haciendo clic aquí.

