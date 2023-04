El argentino Luis Caffarelli ganó el premio Abel, considerado el “Nobel de Matemáticas”

El argentino Luis Caffarelli ganó el premio Abel por sus aportes sobre el fluir del agua. Dicho premio es considerado el Nobel de las matemáticas. Es el primer sudamericano en recibirlo.

El matemático fue elogiado por su trabajo con las “ecuaciones diferenciales parciales”, que permiten describir fenómenos tan diferentes como el problema del hielo que se derrite en el agua o el crecimiento de las poblaciones.

Egresado de la Universidad de Buenos Aires y profesor de la Universidad de Texas, en Estados Unidos, Caffarelli, de 74 años, se convirtió en el primer sudamericano en recibir este prestigioso premio noruego, que comenzó a entregarse en el año 2003, y su dotación es de 7,5 millones de coronas noruegas (676.500 euros).

Según informó Télam, Caffarelli recibió la noticia de las autoridades de la Academia Noruega de Ciencias y Letras a través de una videollamada, en la que estuvo acompañada por su esposa Irene Gamba.

El matemático confesó que estaba “sorprendido” y “contento” por el reconocimiento y declaró que era “un honor recibir esta distinción, que pone de relieve toda una vida de trabajo”.

“Estoy muy contento. Fue una felicidad para mí. Es algo que me dice que he trabajado muy bien y también que estuve y estoy rodeado de un grupo de gente muy especial”, expresó a Télam.

El saludo de Alberto Fernández - Twitter

Cafarelli realizó más de 130 colaboraciones y asesoró a más de 30 estudiantes de doctorado durante medio siglo y obtuvo numerosos galardones, como el Premio Leroy Steele a la trayectoria otorgado por la Sociedad Matemática Americana, el Premio Wolf y el Premio Shaw.

Tras el anuncio de la distinción, el presidente Alberto Fernández publicó en su cuenta de Twitter: “Felicito enormemente al matemático Luis A. Caffarelli por este #AbelPrize, otro ejemplo del infinito talento argentino. Nuestra educación pública nos enorgullece”.

La Unión de Matemática Argentina también se sumó a la celebración: “El orgullo que sentimos no puede ser más grande. Luis Caffarelli ha sido galardonado en el Premio Abel 2023. ¡Felicitaciones Luis!”.

La noticia, además, se difundió en medios internacionales como The New York Times, La Vanguardia, El País y The Guardian, que tituló: “El Messi de las matemáticas: el argentino Luis Caffarelli gana el premio Abel”.

El trabajo de Luis Caffarelli

El matemático obtuvo el Premio Abel por su trabajo con ecuaciones diferenciales que “son herramientas utilizadas por los científicos para predecir el comportamiento del mundo físico y aparecen como leyes de la naturaleza para describir fenómenos tan diferentes como el fluir del agua o el crecimiento de las poblaciones”, precisó la Academia Noruega a través de un comunicado.

“En principio son matemáticas, pero es una matemática que se usa para colaborar en cuestiones más de física, ya sean fluidos, fuerzas. Estudiamos las propiedades internas, vemos cómo son las superficies, cómo avanzan, cómo son absorbidas por otras”, explicó el propio premiado en una entrevista concedida a Télam.

Estas ecuaciones han sido objeto constante de intenso estudio desde la época de Isaac Newton. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por parte de numerosos matemáticos durante siglos, las soluciones de algunas de las ecuaciones clave siguen sin resolverse.

El trabajo del matemático se refiere en gran parte a asuntos de frontera libre, como el problema del hielo que se derrite en el agua, donde la frontera libre es la fase intermedia entre el agua y el hielo, que es parte de lo desconocido y que está por determinarse.

Caffarelli aportó soluciones esclarecedoras a estos problemas con aplicaciones a las interfases sólido-líquido, a los flujos de chorro y de cavitación, a los flujos de gases y líquidos en materiales porosos, así como a las matemáticas financieras, según se indicó.