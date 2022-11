Trofeo de Campeones: con algunas dudas, Gago define la formación de Racing para medirse con Tigre

Racing se prepara para el encuentro de este miércoles ante Tigre, a partir de las 15 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por el desempate del Trofeo de Campeones que tiene a Boca esperando por el ganador de este cruce ya que la final será el 6 a las 17 y en San Luis.

Para el duelo ante el Matador el entrenador Fernando Gago recibió una muy buena noticia ya que podrá contar con la presencia de todos los futbolistas debido a que Iván Pillud, que tenía algunas molestias, está a disposición y podría ir desde el arranque en el lateral derecho. Si no, jugará Facundo Mura.

No obstante, Pintita tiene otra duda en la mitad de la cancha ya que deberá elegir entre Jonathan Gómez o Leonel Miranda, aunque es posible que repita el mismo once que perdió ante River en la última fecha de la Liga Profesional.

⭐ POR UN LUGAR EN EL TROFEO DE CAMPEONES



⚽ Tigre vs. Racing



📆 Miércoles



📺 ESPN Premium





Por otra parte, el mediocampista colombiano Edwin Cardona no participó de los trabajos de pelota parada, por lo que no estaría entre los citados para el partido y todo indica que el año siguiente no continuará en el club.

La probable formación de Racing vs. Tigre, por el desempate del Trofeo de Campeones

Gabriel Arias; Iván Pillud o Facundo Mura, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Eugenio Mena; Jonathan Gómez o Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Carlos Alcaraz; Matías Rojas, Enzo Copetti, Johan Carbonero. DT: Fernando Gago.