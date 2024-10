Rugby: espectacular victoria de Marista ante Duendes por el Torneo del Interior “A”

Fue un partido con un tiempo para cada uno. En los primeros 40 minutos fue el XV visitante que llevó la batuta y muy temprano antes de los 2 minutos se puso en ventaja con un penal bien ejecutado por Valentino Dicapua, que disparó casi desde la mitad de cancha. Pero Bautista Filizzola minutos más tarde igualó 3 a 3 por la misma vía.

Después en un periodo de 10 minutos el apertura de Duendes marcó tres penales de forma exquisita. Con jugada fija a los palos, Bautista Filizzola tuvo dos penales, pero uno lo erró.

Hubo segmentos donde ambas escuadras se prestaron la guinda y jugaron muy lejos de la línea de gol. Duendes aprovechó un descuido para anotar el primer try del cotejo: Rapuzzi se proyectó pegado a la línea izquierda como “pancho por su casa” nadie marcó y embolsó la visita 5 puntos. No hubo conversión para felicidad de los locales.

A 5′ del final Marista volvió a conectarse y Filizzola aprovechó un penal y con un maul los Tricolores anotaron un try consignado a Rafael Cardozo. E

El parcial 17-14 a favor de Duendes fue justo porque los verdinegros fueron un poquito más que los mendocinos. Pero, faltaban 40 minutos más.

Si el primer tiempo fue de Duendes, los segundos 40 minutos, fueron para el equipo mendocino. Con dos jugadores menos por tarjetas amarillas, uno de ellos Tomás Gómez amonestado en forma injusta, los Tricolores salieron con todas las ganas de llevarse la victoria. Antes de los 3′ Santiago Dora apoyó un lindo try y está vez hubo una conversión de Bautista Filizzola. Y a pesar que minutos más tarde, Duendes marcó un try por intermedio de Rafael Gietz y hubo un gol de Valentino Dicapua, el local no se amilanó y continuó manejando los tiempos.

Marista aplicó su famosa “defensa-ataque” que tan bien explica el Andrés Ruiz Vacca en sus comentarios televisivos. A estas alturas los orientados por Daniel Roccuzzo eran una sólida muralla. Que repelieron cada intentona de Giuliano Bufarini y compañía.

Genaro Podestá empezó aparecer con más peligro sobre la zona rival y hubo puntos altos también en cada línea local. Así, en tres minutos el XV tricolor pudo consolidar el partido con dos tries penales, que le sumaron ¡14 puntos!

Si bien más tarde hubo otro falló a los palos en un penal y Duendes anotó un try a través de Martín Pellegrino, Marista no bajó las revoluciones, ni la concentración. Y a 6′ del final Marista le puso la guinda a la victoria con try de Calle y una conversión de Bautista Filizzola, y bajó el telón a un triunfo de 42 a 29.

Una victoria que vale al cubo, porque Duendes es uno de los candidatos al título de la edición 2024 del torneo del Interior “A” y porque Marista está un poquitín más cerca de la etapa siguiente de esta competencia.

La síntesid del triunfazo de Marista sobre Duende por 42-29

Marista (42):

Alvaro Llaver (C)

Gabriel Pronce

Rafael Cardozo

Fausto Fernández

Agustin Sarelli

Tomas Gómez

Agustin Gómez

Telmo Fernández

Lucca Filizzola

Fausto Filizzola

Lucas Bartolini

Santiago Dora

Lisandro Sosa

Genaro Podestá

Francisco Frúgoli

Entreador: Daniel Roccuzzo

Duendes (29)

Francisco Angaroni

Bernardo Lis

Federico Bautista

Nicolas Sánchez

Rafael Gietz

Lorenzo Colidio

Giuliano Bufarini (C)

Matias Landi

Juan Araujo

Valentino Dicapua

Juan Rappuzzi

Guido Chesini

Felipe Roldan

Martín Pellegrino

Santiago Caceres

Entrenador: Nestor Chesta

Cancha: Marista RC

Ingresaron: Marista: Nicolas Melochi., Jesús Porro, Tomás Beckerman, Marcos Porro, Juan Calle, Gabriel Huin, Borja Filizzola, Matías Colomer. Duendes: Mateo Negro ni, Pedro Rivas, Federico Rodriguez, Francisco Ibarguren, Gaspar Brueyne, Francisco Diez, Valentin Largarzabal, Giuliano Francéscangelli.

Tantos: Primer tiempo: 1′30′', 10′; 14′ y 20′ penales de V. Dicapua (D); 5′ y 26′ penales B. Filizzola (M) y 29′ Try J. Rapuzzi (D) y 40′ try A. Llaver (M). Segundo tiempo: 2′30′' Try S. Dora (M); 7′ try R. Gietz más conversión V. Dicapua (D); 13 y 16′ tries penales (M); 27′ Try M. Pellegrino (D) y 34′ Try J. Calle más conversión de B. Filizzola (M).

La Figura. Santiago Dora (M).

Arbitro: Esteban Filipanics (CBA)