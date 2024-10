Matías Lucuix mostró su enojo con Francia: “Me dio vergüenza ajena”

En este caso, lo que molestó al conductor argentino fue la especulación francesa sobre sus futuros rivales (fundamental evitar a Brasil o Marruecos), lo que los llevó a una actitud llamativa en su duelo de fase de grupos ante Irán.

“Personalmente, me dio vergüenza ajena. Más allá de ser un deporte de élite, tenemos que representar unos valores”, comenzó expresando en diálogo con DSports.

Para Lucuix, la lucha por una mayor visibilización del deporte quedó manchada con esa actitud, “luchamos en conjunto para estar en los Juegos Olímpicos y para que cada día sean más los chicos que se sumen a la disciplina. Ver lo que hizo Francia no nos gusta, quedamos manchados todos”, aseguró.

Pero la crítica no quedó ahí, porque el entrenador argentino también reflexionó sobre como respondió FIFA ante esta situación, haciendo referencia a que espera más de parte del ente rector. “Me ha dolido también la actitud de FIFA. No podemos ser tan tibios, porque no representa”.

Argentina se prepara para la gran final

Argentina busca consagrarse campeona del Mundial.

Este domingo desde las 12 horas, la albiceleste buscará el título del mundo ante la poderosa Brasil, en un clásico que resulta imperdible.

El DT de Argentina, Matías Lucuix, palpitó el duelo ante sus vecinos y adelantó que su estrategia será hacerse fuerte defensivamente. “Desde la defensa, creo que desde ahí tratamos de llevar el partido. Acá nos hacemos fuertes, que el rival juegue incómodo, ser agresivos, ese es el partido que tenemos que hacer. Porque si a un jugador muy bueno, como a la mayoría de Brasil, le das espacios, va a tener muchas ventaja, van a tener la iniciativa, y si la tienen son casi inganables”.

Además, en cuanto a la ofensiva las fichas estarán puestas en los espacios que deje Brasil cuando pierda la pelota. “El partido va a ir por ahí, tratando de ser agresivos, de la segunda pelota, tratar de contragolpear y también quitarles la posesión, porque eso nos permite hacerles daño en una de sus no virtudes, que es la defensa”, cerró el DT.