Preocupación en pleno festejo: Gallardo aseguró que, por primera vez, se va a “replantear su futuro en River”

Marcelo Gallardo, alcanzó los 13 títulos como técnico del club de Núñez y se puso a un solo trofeo de Angel Labruna, que tiene 22 si se suman los conseguidos como jugador, pero la gran preocupación de los hinchas fue que el “Muñeco” aseguró que por primera vez se va a replantear su futuro en River, justo cuando la Asociación Uruguaya de Fútbol lo tentó para hacerse cargo de la selección charrúa.

“Primero quiero aclarar que estoy terminando mi contrato y es la primera vez que mi vínculo se está terminando. Le he dado todo a este club hasta hoy. Es la primera vez, más allá de algún momento de zozobra y analizar porque esto demanda mucho esfuerzo. Creo que merezco la posiblidad de replantearme porque se necesita estar con mucha energía para seguir. Ahora sí lo voy a analizar, a replantear. El club no merecía que mi cabeza esté en otro lado. No quería ir más allá del deseo de ganar. A partir de ahora voy a replantearme seriamente seguir porque River merece que alguien está con muchísima energía. El denominador común piensa que podés relajarte, vivir con tranquilidad y no lo vivo de esa manera. No me doy momentos para relajarme porque le estaría haciendo mal al club”, dijo en charla con ESPN.

Desde que asumió en julio de 2014, Gallardo obtuvo 7 títulos internacionales, entre ellos dos Copas Libertadores, un logro que nadie consiguió en River; y 6 torneo locales, el primero por el campeonato oficial de AFA.

Marcelo Gallardo, DT de River, que podría dejar su cargo a final de año. (Fotobaires)

La exitosa era Gallardo se inició en 2014 con la Copa Sudamericana; en 2015 tuvo triple corona con la Libertadores, la Suruga Bank y la Recopa Sudamericana, que se repitió en 2016 con la obtención de la Copa Argentina a fin de ese año.

En 2017, sumó la Copa Argentina nuevamente y ya en marzo de 2018 ganó la primera final mano a mano contra Boca de la historia, al conseguir la Supercopa Argentina -disputada en Mendoza- con un triunfo por 2 a 0.

También en 2018 consiguió el punto más alto de su era al vencer en la final de la Copa Libertadores de ese año a Boca en Madrid, por 3-1, tras la suspensión en el estadio Monumental por el ataque de los hinchas de River al micro del plantel de Boca, y tras el 2-2 en la ida en la Bombonera.

En 2019, ganó la Recopa Sudamericana nuevamente, eliminó a Boca en semifinales de la Libertadores, pero no pudo alzarse con el trofeo de nuevo ya que perdió frente a Flamengo, aunque cerró el año con la obtención de la Copa Argentina.

La continuidad de vueltas se detuvo por la pandemia y volvió con el triunfo ante Racing por 5-0 en el partido de la Supercopa Argentina meses atrás; y se cierra en este 2021 con la obtención del título local y el derecho a participar de una nueva Copa de la Liga, el Trofeo de Campeones, antes de fin de año.

Además, Gallardo consiguió el hito de eliminar a Boca en cinco mano a mano seguidos desde 2014 hasta 2019, que incluyeron las dos finales mencionadas, racha que se cortó este año con dos manos a mano que ganó Boca por penales en la Liga y en la Copa Argentina.

El podio de los más ganadores lo componen, además de Gallardo, Labruna, que tiene 22 títulos, 6 como DT y 16 como jugador en 10 años de gestión; José María Minella, que tiene 16 títulos, 8 como jugador y 8 como entrenador en 13 años de gestión; y Ramón Díaz, que tiene 14 títulos, 5 como jugador y 9 como técnico en 6 años de gestión.