Papelón en Boca: anotó tarde a sus refuerzos y jugarán ante Independiente del Valle por la Copa Sudamericana

Boca Juniors enfrenta una particular situación a pocas horas del partido de ida del repechaje de la Copa Sudamericana contra Independiente del Valle, cuando la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) no habilitó a los jugadores Gary Medel, Tomás Belmonte, Brian Aguirre y Milton Giménez, los cuatro refuerzos del plantel que conduce Diego Martínez.

Sobre esto, la razón expresada por la CONMEBOL es una discrepancia horaria en el registro de las transferencias internacionales. La ausencia de estos jugadores plantea ciertos inconvenientes inesperados para el entrenador que ya probó el equipo en entrenamientos con varias de estas incorporaciones.

Comunicado de Boca Juniors

“El Club Atlético Boca Juniors quiere por este medio informar a todos los socios, socias y simpatizantes que en el día de hoy la CONMEBOL ha notificado que los jugadores Gary Medel, Tomás Belmonte, Brian Aguirre y Milton Giménez no han sido habilitados por una cuestión de diferencia horaria entre los dos países. Por esta razón, los cuatro jugadores nombrados no formarán parte del repechaje contra el Club Independiente del Valle”, informó la entidad que preside Juan Román Riquelme.

A su vez, el club de la ribera agregó: “queremos informar a todos con la verdad con el fin de compartir el día a día de los movimientos de nuestro Club”.

Los 4 refuerzos de Boca: Gary Medel, Tomás Belmonte, Milton Giménez y Brian Aguirre

Esto representa un gran problema para los planes de Martínez, ya que tiene a cuatro futbolistas cedidos a la selección argentina que disputarán los Juegos Olímpicos y se encuentra realizando la preparación en París. Ellos son el arquero Leandro Brey y los mediocampistas Ezequiel Fernández, Kevin Zenón y Cristian Medina. Para resolver ese problema, la dirigencia se había movido con velocidad en el mercado de pases, sumando cuatro refuerzos para resolver la urgencia y fortalecer el plantel para pelear la Sudamericana, la Copa Argentina y la Liga Profesional.

No obstante, esta mañana recibió la novedad de que la inscripción no había sido completada a tiempo, por lo que el cuerpo técnico no podrá utilizar estos jugadores. De esta forma, el DT deberá diseñar la formación con juveniles o jugadores que ya formaban parte de la nómina, siendo el gran problema su mediocampo.