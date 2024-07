Tras la Copa América 2024, así vuelve el fútbol argentino: todos los partidos entre Copa y Liga Profesional

La espera se hizo larga con la Copa América 2024 de por medio. Este martes 16 de julio la pelota volverá a rodar en el fútbol argentino con la Copa Sudamericana, un clásico en la Liga Profesional 2024 y un solo día sin partidos oficiales.

Rosario Central (no consiguió el tan esperado regreso de Ángel Di María) será el primer equipo que retome la acción cuando reciba, desde las 21.30, a Inter de Porto Alegre, ya sin Eduardo Coudet como técnico, por la ida de los 16avos. de final de la Sudamericana, en el Gigante de Arroyito. El ganador de la llave se las verá contra Fortaleza en la siguiente instancia.

El miércoles, en tanto, le tocará el turno a un Boca que acumuló cuatro refuerzos (Gary Medel, Tomás Belmonte, Milton Giménez y Brian Aguirre) en este mercado de pases, pero que sufrió las bajas transitorias de Ezequiel Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenón y Leandro Brey, convocados para disputar los Juegos Olímpicos de París 2024 con la Selección Sub-23 de Javier Mascherano.

El Xeneize enfrentará al Independiente del Valle de Javier Gandolfi en condición de visitante, a la misma hora, también por el repechaje del segundo torneo más importante del continente.

Un rato antes, a las 18, la Copa Argentina -se reactivó esta semana con el 1-0 de Barracas Central ante Rosario Central- tendrá lugar con el cruce entre Estudiantes y Central Córdoba (SdE) en el Estadio Julio César Villagra (Belgrano de Córdoba), donde se definirá al rival de Newell’s para los octavos.

Ya el jueves se abrirá el telón de la sexta fecha de la Liga Profesional 2024 con Argentinos Juniors vs. Tigre (16.45), Independiente Rivadavia vs. Gimnasia (19) e Instituto vs. Independiente (21), que presentará de manera oficial a Julio Vaccari.

✅ ÁRBITROS DESIGNADOS PARA BOCA VS. IDV



🔹Juez principal: Felipe González 🇨🇱



🖥️ VAR: José Cabero

👉 AVAR: Miguel Araos pic.twitter.com/d77YnBRLd2 — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) July 13, 2024

El viernes se jugarán otros tres encuentros: Barracas Central vs. Newell’s (15), Belgrano vs. Deportivo Riestra (19) y Rosario Central vs. Sarmiento de Junín (21).

Al igual que un sábado que tendrá como condimento especial el clásico entre San Lorenzo y Huracán (15) en el Nuevo Gasómetro, además de Racing vs. Godoy Cruz (17) y Banfield vs. Atlético Tucumán (19).

Por último, el domingo será una jornada cargada de partidos con River (sin Esequiel Barco pero con Jeremías Ledesma, Adam Bareiro, Franco Carboni y Federico Gattoni) y Boca como protagonistas estelares. Por un lado, el Millonario recibirá a Lanús (15) y, por el otro, el Xeneize visitará a Defensa y Justicia (20).