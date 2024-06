Mundo Boca: los futbolistas del Xeneize que no se tomaron descanso y continúan con los entrenamientos

Luego de haber derrotado a Almirante Brown por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina, el plantel de Boca está de licencia hasta el próximo viernes 28 de junio, momento en el que volverán a los entrenamientos de cara al duelo frente a Independiente del Valle por Copa Sudamericana. Sin embargo, Aaron Anselmino, Nicolás Figal, Exequiel Zeballos, Jabes Saralegui y Javier García se siguen poniendo a punto físicamente antes de regresar a la par del grupo.

Anselmino se está recuperando de la lesión muscular en el isquiotibial izquierdo que sufrió en el último partido antes del receso contra Vélez, en el que el Xeneize derrotó por 1-0 al Fortín. El central de 19 años estaba regresando a los terrenos de juego luego de dos desgarros consecutivos en la misma zona (el primero ante Sportivo Trinidense por Copa Sudamericana). Si bien no tuvo el rodaje pretendido por culpa de estos contratiempos, tanto Chelsea como Manchester United pelean por hacerse con los servicios de la joya de Boca.

El otro defensor que está entre algodones es Figal, quien salió con molestias en su tobillo en el encuentro ante Almirante Brown. El ex Independiente se pondrá a punto para estar como opción en la zaga central o como lateral derecho, más aún ante la ausencia de Lucas Blondel y la inflamación en el tendón de Aquiles que sufrió Luis Advincula en la Copa América con Perú. Por su parte, uno que no llegó a estar en el partido por Copa Argentina fue Saralegui. El joven mediocampista estaba perfilado para ser titular, pero no logró continuar con los entrenamientos debido a una molestia. Horas después se lo desafectó de la lista de convocados por haber sufrido un desgarro en el aductor.

Zeballos y Javi García son los dos que están más cerca de arrancar a la par de sus compañeros la pretemporada el próximo viernes. Al Changuito lo consideran como un refuerzo y volverá tras haber sufrido una rotura de ligamentos en octubre del año pasado. El experimentado arquero fue operado de su rodilla derecha hace algunas semanas y será el suplente de Sergio Romero en el duelo ante Independiente del Valle, ya que Leandro Brey estará en los Juegos Olímpicos de París 2024.

✍️ ¡Primer contrato para Herrera, Bacidalupe y González!



Facundo Herrera, Rodrigo Bacidalupe y Ezequiel González firmaron sus primeros contratos profesionales con Boca, junto a Raúl Cascini y Marcelo Delgado del Consejo de Fútbol. 💙💛💙 pic.twitter.com/HrHFEuDBXp — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 24, 2024

Anselmino, en la mira de los grandes de Inglaterra

Chelsea fue el primero en mostrar interés por el joven central de Boca y envió una oferta de 18 millones de dólares por su pase -que ascendería a 20 millones sumando objetivos- , aunque la idea de Xeneize era venderlo por la cláusula, establecida en 25 millones. En estas horas, también apareció la chance de que Manchester United se dispute a Anselmino junto a Los Blues. El conjunto azul y oro analizará ambas ofertas y, en caso de que el defensor con apenas 10 partidos en Primera se vaya, irá por Valentín Gómez.