Messi estaría descartado para el partido de la Selección frente a Perú

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, estaría descartado para el partido del sábado ante Perú, donde la “Albiceleste” cerrará su participación en la fase de grupos en la Copa América. Este jueves, el 10 no estuvo presente en el entrenamiento de la selección en Miami.

Las alarmas se habían encendido en el triunfo del martes ante Chile, cuando pidió atención médica durante el primer tiempo y confesó sentir molestias en el aductor de la pierna derecha. Pese a esta situación, no se trataría más que de una contractura y la decisión del entrenador Lionel Scaloni sería la de preservarlo para que llegue en óptimas condiciones al partido de cuartos de final.

“Creo que no tengo una lesión. Me costaba moverme con soltura y me condicionó la cabeza”, había declarado Messi tras el partido. “Molestaba un poquito, pero pude terminar el partido y mañana veré cómo seguimos. Se me puso duro el aductor, aunque no sentí un pinchazo ni nada”, expresó.

La ausencia de Messi ante Perú era una posibilidad muy clara ya que Scaloni había confirmado luego de la victoria ante los trasandinos, que consumó la clasificación de la Selección a cuartos de final, que iba a rotar jugadores: “Será justo que jueguen los chicos que aún no jugaron, porque los quiero ver y lo merecen”.

A la Selección, que ganó en sus primeras presentaciones del certamen continental ante Canadá y Chile, le alcanzará con un empate ante Perú para terminar primera en el Grupo A.

El regreso de Messi se daría en el partido de cuartos de final, que sería el jueves 4 de julio en caso de terminar primero o un día después si terminan segundos.