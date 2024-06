La dura confesión de Di María que destrozó a los argentinos

Luego del ajustado triunfo de la Selección Argentina 1-0 ante Chile por la segunda fecha de la Copa América, Ángel Di María, quien sumó minutos sobre el final del partido, compartió sus pensamientos sobre su futuro en la Albiceleste.

En una emotiva charla con la periodista Sofía Martínez, el veterano jugador expresó su deseo de llegar hasta el último encuentro del torneo.

Ángel Di María sería titular ante Perú (AFA)

“Yo también sufro, sé que cada vez queda menos. Ojalá, Dios quiera, me ayude una vez más y queden cuatro partidos. Es lo único que deseo en este momento”, confesó Di María, mostrando la mezcla de esperanza y resignación que siente ante el inminente final de su carrera internacional.

Di María también habló sobre cómo está viviendo esta etapa final de su carrera con la Selección. “Es fútbol. Estoy disfrutando cada entrenamiento, intento reírme todo el tiempo más de lo que normalmente lo hago. Disfruto de mis compañeros, que es lo más lindo que tengo”, comentó Fideo, resaltando la importancia de apreciar cada instante en el campo.

Respecto a su rol en el equipo, el jugador de 36 años mencionó: “Ya me tocó muchas veces estar en el banco y siempre tengo la posibilidad de entrar para vestir esta camiseta”. A lo largo de los años, Di María ha demostrado ser una pieza crucial, tanto como titular como desde el banco de suplentes.

El fideo Di María confesó su retiro

En octubre de 2023, Di María oficializó que la Copa América 2024 marcará su retiro de la Selección Argentina. “Es la Copa América y se termina. Es lo último”, afirmó con determinación. Con la reciente clasificación a los cuartos de final, Fideo se asegura al menos un partido más vistiendo la camiseta celeste y blanca.

El veterano extremo también había declarado hace unos meses su compromiso de seguir rindiendo al máximo nivel con Benfica, para mantenerse en la consideración del seleccionador argentino.

Argentina enfrentó a Canadá por la Copa América. (AP)

“Vine a Benfica, me dan la posibilidad de poder seguir estando en la Selección en un buen nivel. Quiero estar, me gustaría estar en la próxima Copa América. Estoy haciendo todo para poder estar en el club y cada vez que me toca ir a la Selección. Va a ser la última Copa América”, aseguró en su momento.