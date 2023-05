El estadio Malvinas Argentinas vivió su segunda jornada repleta de fútbol como parte del Mundial Sub 20 Argentina 2023, que se juega en Mendoza (entre otras sedes). Y aunque el público no asistió en gran cantidad como a los partidos del lunes, hubo fútbol en el campo de juego. ¡Y color y pasión en las tribunas!

Corea del Sur - Francia y Honduras - Gambia animaron la segunda jornada mundialista en el Malvinas. Y en las tribunas los partidos se vivieron con una mezcla de tranquilidad y nervios, según a quien se le pregunte.

Mendofranceses: la familia de Tunuyán que alentó a Francia, su segunda patria. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

Mendofranceses

Con las camisetas azules de la Selección Francesa de Fútbol y una bandera atípica en sus manos, el padre y sus dos hijos aguardaban desde temprano este martes en la platea cubierta del Malvinas Argentinas. “Es la bandera de Bretaña, una región de Francia”, aclararon en un español 100% “mendocineado”.

“Somos de Tunuyán, pero mi mamá es de Francia, precisamente de Bretaña, y tenemos familia allá, por eso venimos a hacerle el aguante a la selección y lo hacemos cada vez que podemos”, destacaron los tunuyaninos, minutos antes del inicio del partido entre su segunda selección y la de Corea del Sur. Fue por la primera fecha del grupo F del Mundial de Fútbol Sub 20 Argentina 2023, que tiene en el estadio Malvinas Argentinas una de sus cuatro sedes.

Mientras la hinchada de Corea del Sur sobresalió en el primer partido por lo ruidosa y colorida -a ellos se sumaron los mendocinos que tomar partido por la selección asiática-, los “mendofranceses” no se quedaron atrás a la hora de alentar y de sufrir por la derrota 2 a 1 de su segunda selección.

Mendofranceses: la familia de Tunuyán que alentó a Francia, su segunda patria. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

“Mi esposa no pudo venir, pero acá estamos nosotros. Vemos que hay futuro en la selección francesa Sub 20 y me parece que el talento se está por ver en la cancha”, agregaron los tunuyaninos.

“Hoy estamos acá haciendo el aguante a la selección de Francia, queremos que gane cuando juegue. Pero el 18 de diciembre, no tuvimos corazón dividido y fuimos por la mejor selección, que fue la que terminó ganando”, agregaron, sonrientes. Porque su primera selección es la Argentina, que fue Campeona del Mundo en Qatar 2022 y tras derrotar a Francia por penales (por si alguien lo olvidó).