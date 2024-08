Marcelo Gallardo fue presentado como DT de River: “Quiero recuperar el espíritu del club”

Marcelo Gallardo fue presentado como nuevo entrenador de River Plate en el estadio Más Monumental tras la salida de Martín Demichelis.

Acompañado por el presidente Jorge Brito, el entrenador oficializó su regreso al club donde obtuvo 14 títulos, entre ellos dos Copas Libertadores.

Marcelo Gallardo regresó como DT de River

“Quería agradecerles a todos en este día tan especial, hoy sin dudas es un día histórico en el mundo River, en lo que es el comienzo de la segunda etapa de Marcelo Gallardo como entrenador de River. Quiero agradecerle de corazón por aceptar este desafío, que es grande para todos. Tenemos un año corto, con muchísimos desafíos y una Copa Libertadores muy particular, por eso tenemos que dejar todo lo que tengamos”, comenzó el presidente de River antes de presentar al Muñeco.

“Gracias a todos por estar acá, gracias Jorge por tus palabras. Tengo mucho para decir, pero quiero ser breve. Obviamente nunca preparo ningún discurso y digo lo que siento. Lo primero que siento es muchísima emoción, que tiene que ver con muchos sentimientos encontrados. No hace mucho que me fui, pero parece que nunca me fui. Volver a entrar al club me hace sentir muy en casa y eso es una emoción interna que me reconforta y da felicidad”, fueron las primeras palabras de Gallardo en su segundo ciclo.

Luego, el exentrenador del Al-Ittihad de Arabia Saudita, donde dirigió 33 partidos con 15 triunfos, 4 empates y 14 derrotas, aseguró que: “Estoy en casa, sé que hay muchísimas expectativas con lo que podemos hacer de acá en adelante. Siento que tal vez lo primero que tenemos que hacer e intentar es tratar de imponer un espíritu que haga la diferencia en estos momentos. Recuperar un espíritu de club, de equipo. Recuperar las ganas de seguir construyendo. Con mi cuerpo técnico estaremos al 100% deseando que nos vayan bien a todos”, afirmó el Muñeco.