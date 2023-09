Tras el ataque de Van Gaal a Argentina, Virgil Van Dijk defendió a Messi: “No estoy de acuerdo”

Las recientes declaraciones de Louis Van Gaal, exentrenador de la Selección de los Países Bajos, en las que insinuaba que la Selección argentina había recibido ayuda para ganar el Mundial de Qatar, generaron controversia en el mundo del fútbol. Sin embargo, dos destacados jugadores de la Selección holandesa, Virgil Van Dijk y Mark Flekken, salieron al paso para desmentir las afirmaciones de su exentrenador.

En una entrevista con la televisión de su país, Virgil Van Dijk, capitán y referente de la Selección de Países Bajos, dejó claro que no comparte la opinión de Van Gaal sobre Argentina y Messi. “¿Las palabras de Van Gaal sobre Messi? Él puede decir lo que quiera, es su opinión, pero no estoy de acuerdo con él y no comparto la misma opinión”, afirmó el jugador del Liverpool.

Virgil Van Dijk, capitán de Países Bajos. Foto: web

Mark Flekken, arquero del Brentford y compañero de Van Dijk en la Selección holandesa, respaldó las palabras de su capitán al ratificar que no comparte la opinión de Louis Van Gaal. “Hablamos en el vestuario de los dichos de Van Gaal sobre Messi esta mañana y puedo decir que, personalmente, no comparto su opinión”, enfatizó Flekken.

QUÉ DIJO VAN GAAL

Las declaraciones de Louis Van Gaal se produjeron meses después del Mundial de Qatar, en la gala de premios de la Eredivisie, la liga de Países Bajos. En ese momento, Van Gaal expresó su desacuerdo con el resultado del partido entre Países Bajos y Argentina, que terminó en empate 2-2 y fue definido por penales. “Si ves cómo Argentina consigue los goles y cómo nosotros conseguimos los goles, y cómo algunos jugadores argentinos se sobrepasaron la línea y no fueron penalizados, creo que todo fue un juego premeditado” dijo el entrenador.

De inmediato, el DT recibió otra pregunta del periodista: “¿Que Messi debía ser campeón del mundo?” y van Gaal respondió: “Creo que sí”.

Los jugadores de Argentina celebran tras vencer a Holanda por penales en los cuartos de final del Mundial.

En la previa de aquel partido, Van Gaal había tratado a Lionel Messi como “un jugador menos” para la defensa y había manifestado su deseo de vengar la derrota sufrida ante Argentina en las semifinales del Mundial de 2014. Messi respondió en la cancha celebrando un gol con un gesto imitando al personaje “Topo Gigio” y, tras el partido, destacó que Van Gaal había optado por un estilo de juego basado en pelotazos.

SEGUÍ LEYENDO: