Luana Alonso quiere vengarse del Comité Olímpico Paraguayo y representará a otro país

La ex nadadora paraguaya Luana Alonso, que confirmó su retiro de la natación tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, se encuentra en el centro de una nueva polémica.

Alonso, famosa también por sus dotes en redes sociales, que uso para desmentir que haya sido expulsada de la Villa Olímpica, anunció que le gustaría representar a otro país de ahora en más.

“Nunca me expulsaron de ningún lado, dejen de difundir información falsa. No quiero dar ningún comunicado, pero tampoco voy a dejar que mentiras me afecten”, escribió Luana en sus historias de Instagram.

La representante paraguaya en París 2024 informó que piensa hacer.

Luana Alonso, la atleta e influencer paraguaya expulsada de la Villa Olímpica de París 2024 (Web)

La cosa no quedó ahí, debido a que la también influencer de 20 años generó una nueva polémica por sus declaraciones. “Yo le quiero representar más a Estados Unidos”, dijo en un vivo de la misma red social.

“Me amenazan con que van a subir un comunicado, con que yo me voy a ir por universalidad, si yo sustento mi deporte es gracias a mis sponsors, me quieren humillar y decir ‘no es la gran cosa que te vayas por universalidad’, comenzó.

En otras frases, Alonso apuntó contra el Comité Olímpico Paraguayo que “nunca ninguna mujer paraguaya hizo marca para los Juegos Olímpicos, y que me digan eso y encima yo estoy a un segundo que no es nada”, se quejó la paraguaya apuntando contra el COP.

“En vez de apoyar y decir ‘pucha, confiamos en los deportistas’, no tipo ‘vos te vas por universalidad, ni nos importa, por eso no da gusto representarle a Paraguay y si es por mí, volvería a la universidad”, sentenció.

De este modo, quedó claro que Luana Alonso no quiere volver a la natación, y mucho menos hacerlo representando a su país. Ahora su prioridad es académica y es Estados Unidos quién le dio la posibilidad de crecer, por lo que buscará honrar a esta nación.