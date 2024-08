La nadadora paraguaya habló tras su polémico paso por la Villa Olímpica en París: “No voy a dejar que me afecten”

Aunque su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 ya culminó, la nadadora paraguaya Luana Alonso sigue siendo noticia. La controversia surgió cuando el Comité Olímpico de Paraguay le solicitó formalmente que se retirara de la Villa Olímpica.

Tras varios días en los que su nombre y sus fotos recorriendo París dominaron los titulares de los medios deportivos, la joven deportista de 20 años decidió hablar.

A través de su cuenta de Instagram, donde su número de seguidores creció de 100 mil a más de 700 mil, Alonso compartió una imagen acompañada del siguiente mensaje: “Solo quería aclarar que nunca me sacaron o me expulsaron de ningún lado, dejen de difundir información falsa”.

El descargo de la nadadora paraguaya en sus redes sociales.

“No quiero dar ningún comunicado, pero tampoco voy a dejar que mentiras me afecten”, sentenció la atleta, quien quedó eliminada en las pruebas de los 100 metros mariposa al terminar en sexto lugar.

Recientemente, Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico Paraguayo desde 2017, ofreció declaraciones sobre el tema en una entrevista con ABC Cardinal: “Nosotros le pedimos a la jefa de misión, Larissa, que trate de conversar con ella pidiendo que por favor se retire porque ya no era parte de la delegación y ese es un lugar donde uno no puede estar cuando no es parte de una delegación”.

De acuerdo con una de sus recientes publicaciones en redes sociales, la nadadora ya habría dejado el viejo continente y regresado a Estados Unidos, donde reside en Texas.

Según la información más reciente de los medios paraguayos, ella había expresado su deseo de representar a ese país.

En los últimos días, el diario La Nación de Paraguay se hizo eco de unas llamativas declaraciones que realizó Alonso a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales. “Yo le quiero representar más a Estados Unidos”, reconocía la joven en un video que realizó antes de competir en París.