Los elogios a Marcelo Bielsa tras el buen presente de Uruguay: “Nos está tapando la boca”

Con 7 puntos en cuatro fechas, la Selección de Uruguay se ubica segunda en la tabla en las Eliminatorias Sudamericanas y ha demostrado un alto nivel de juego, algo que expuso claramente frente a la Selección de Brasil en la última fecha a quien derrotó por 2 a 0. Sin dudas que todo esto esto es fruto del trabajo de Marcelo Bielsa, que comenzó acumular elogios, entre ellos las del ex delantero de Richard “El Chengue” Morales.

Hacía más de 22 años que Uruguay no le ganaba de local a Brasil. La racha negativa se cortó con un 2-0, por la cuarta fecha de unas eliminatorias que muestran muy bien ubicada a la Celeste.

. MONTEVIDEO (URUGUAY), 17/10/2023.- Nahitan Nández (d) y Sergio Rochet (i) de Uruguay disputan el balón con Vinícius Júnior (c) de Brasil hoy, en un partido de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de Fútbol 2026 entre Uruguay y Brasil en el estadio Centenario en Montevideo (Uruguay). EFE/Raul Martinez

El Chengue sostuvo que cuando, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anunció la contratación del entrenador rosarino, él dudaba de que fuese la persona indicada para encabezar el proyecto: “Cuando llegó Bielsa pensé que no era el momento para él, pensé que era el momento de Marcelo Broli, el técnico de la Sub 20. Pero creo que nos está tapando la boca a todos los que pensábamos lo contrario, hay que asumirlo. Lo está haciendo de muy buena manera, con un equipo presionando allá arriba y muy ordenado, por algo se le paga lo que se le paga acá. Está demostrando que por algo lo fuimos a buscar”, sentenció el ex delantero de Nacional.

Incluso, una de las grandes polémicas en el comienzo del ciclo del Loco fue la ausencia en las nóminas de dos jugadores históricos como Luis Suárez y Edinson Cavani. Parte de la prensa y de los hinchas señalaban que ambos estaban en nivel de continuar, e incluso ellos nunca renunciaron al seleccionado.

Ahora, Morales comprende la razón detrás de aquella decisión: “No son solo jugadores emblemáticos, sino que son jugadores con mucho temperamento y carácter, que si los llegas a traer y no los pones, puedes generar un problema dentro del grupo. No son malas personas, pero son muy competitivos y quieren jugar siempre. Esas cosas sin dudas que Bielsa las tenía claras, sabía cómo era la situación y las ha manejado de buena manera. Quedamos todos sorprendidos cuando no los citó a los dos, pero los jóvenes que están hoy en Uruguay lo están haciendo muy bien”.

En este sentido, el Chengue aseguró que Bielsa ha armado un plantel con futbolistas que tienen “un nivel físico de futbol moderno” que les permite presionar durante gran parte del partido y ocupar varias posiciones, sin respetar un lugar fijo. Además, el ex delantero que jugó el Mundial 2002 contó que Bielsa hacía tiempo que estaba esperando esta oportunidad: “Hace mucho tiempo que (Bielsa) está acá en Uruguay, se lo ve caminando por la rampla, en el shopping, tomando un café. Sin dudas que era un objetivo suyo dirigir la selección”.Bielse