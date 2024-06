“¿Le vendieron la Copa América a los evangelistas?”: este es el famoso pastor que bendijo Argentina-Canadá

Más allá del debut victorioso con dos goles de Argentina frente a Canadá, el inicio de la Copa América 2024 en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta (EE.UU.) tuvo una escena bastante rara: la bendición de dos pastores evangélicos.

El momento generó cuestionamientos entre los millones de televidentes que seguían el comienzo del partido. Así lo reflejaron las redes sociales, especialmente en X, donde los usuarios dejaron comentarios virales como “¿Le vendieron la Copa América a los evangelistas?”.

Quién es el pastor evangélico que bendijo Argentina-Canadá en la Copa América 2024

Uno de los dos pastores que apareció en la previa del partido debut de Copa América Estados Unidos 2024 es Emilio Agüero Esgaib. ¿Quién? Se trata de un paraguayo de 53 años que representa a la iglesia “Más que vencedores”, pero que antes tuvo otra vida: fue campeón de kickboxing. El devenido en pastor dio un mensaje religioso en español, mientras su compañero lo hizo en inglés para los hinchas presentes.

“Dios bendiga a América. El mensaje de Cristo sigue vigente hoy en día y él nos llamó a la paz, a la comprensión y el perdón. También nos dijo ‘cree’, porque para aquel que cree, todo es posible. Estas palabras nos alientan a no desanimarnos, a creer en grande y creer que todo se puede”, expresó el pastor paraguayo en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta.

Emilio Agüero Esgaib, el paraguayo campeón de kickboxing que se hizo pastor evangélico y bendijo la Copa América (foto gentileza)

En su trayectoria como peleador, Agüero Esgaib estuvo 16 peleas invicto, fue elegido como el mejor paraguayo cuatro años consecutivos y fue campeón sudamericano. A los 27 años eligió un retiro prematuro, pero definitivo. Dios lo llamó para extender la palabra.

“Tenía un conflicto con practicar las artes marciales y llevar adelante mi fe. Me parecía un deporte violento, pero lo amaba. En un momento le pedí a Dios que me quitara el deseo de seguir compitiendo porque para mí iba a ser muy difícil. Me gustaba mucho”, manifestó el paraguayo sobre su elección de vida.

