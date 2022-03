Laureano Rosas, el flamante ganador de la Vuelta de Mendoza: “Me atacaron de todas partes, pero pude aguantar”

Ganar la Vuelta de Mendoza no es para cualquiera. El llano, la lluvia, el sol, la montaña, el Cristo, la gente, todo es diferente a otras carreras. Eso la hace tan codiciada, tan única, tan especial.

Por eso, Laureano Rosas, el ciclista bonaerense de la formación Gremios por el Deporte, estaba tan feliz cuando supo que la había conquistado, venciendo nada más y nada menos que a Juan Pablo Dotti, el hombre que más veces ganó (2012, 2016, 2017, 1019, 2020, 2021) el giro mendocino.

Costó y cuanto, pero el objetivo está cumplido. Laureano se transformó en el primer ciclista nacional en ganar las cuatro clásicas más importantes del ciclismo argentino: Doble Bragado, Vuelta del Valle, Vuelta de San Juan y ahora la Vuelta de Mendoza.

“Estoy muy feliz por haber logrado el objetivo de haber ganado la Vuelta de Mendoza. Hemos trabajado día a día de una manera muy buena, muy prolija e inteligente, tratando de ir sumando diferencias sobre los demás rivales que nos metían presión en la clasificación general, desde el día que fuimos al Manzano” señaló el flamante vencedor de la más argentina de las vueltas.

“Pudimos hacer una buena contra reloj en lo que fue la subida a Villavicencio. Sé con qué clase de corredor encaré a esta carrera. Juan Pablo Dotti es un gran ciclista, yo lo conozco a él como él me conoce a mí. Ha sido un duelo muy lindo, más allá que me hizo sentir incómodo en todo momento, durante varios kilómetros de la etapa reina, pero la verdad logramos cumplir la meta” se sinceró el Mono bonaerense.

“Estoy muy contento, agradecido de todo mi equipo, al técnico, Ronaldo Mansanelli, manager de la formación continental Gremio por el Deporte. Estamos contentos, feliz, en lo particular muy agradecido a mis compañeros que dejaron absolutamente todo”, explico quien fuera campeón argentino de ruta y crono individual.

“Este es un equipo nuevo con licencia continental que tiene grandes objetivos. Hay muchas cosas que tenemos en mente y ojalá podamos realizarlas”, confesó el nuevo monarca de la carera más exigente de la Argentina.

“Ha sido difícil ganar la Vuelta de Mendoza. El equipo hizo un muy buen trabajo. En todo momento debimos cuidarnos de los ataques, incluso en la última etapa. Por suerte logramos estar concentrados y parcial tras parcial fuimos acomodándonos en la clasificación hasta llegar a este momento”, comentó el oriundo de Las Flores, provincia de Buenos Aires antes de subirse al podio final.

En la jornada final, ante un marco de público espectacular en la Zona Este, todo parecía indicar que se trataría de un cierre tranquilo. El trazado llano y las declaraciones previas de Juan Pablo Dotti felicitando a Rosas así lo hacían prever. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Porque el viento hizo su aparición sobre las rutas del este provincial y el SEP San Juan lo aprovechó, armando caos en el primer circuito, camino a Rivadavia.

Los “Bichos Verdes” impusieron un ritmo feroz en la etapa final y llevaron al pelotón enfilado, quedando solo 18 almas al frente de la carrera. Entre ellos estaba Laureano, quien pronto quedaría sin compañeros luego de que se descolgaran sus gregarios por fatiga y el sanrafaelino Matías Pérez por un infortunado pinchazo. Con el nerviosismo a flor de piel, Dotti se puso a trabajar y comandó las acciones junto a sus compañeros Leonardo Cobarrubia y Marcos León Rodríguez, sumado a la colaboración de Nicolás Tivani, Franco Vecchi, Héctor Lucero y Leandro Velarde, otros de los interesados en que el corte tuviera éxito.

Por eso es que Rosas festejó tan fervientemente su consagración. No fue sencillo la odisea, Dotti lo atosigó en todo momento pero no pudo quebrarlo al tres veces vencedor de la Vuelta de San Juan que con mucho coraje soportó el castigo propinado por los tres hombres del SEP.

“En algún momento la dudé. Sabía que tenía que estar pegado a Juan Pablo en todo momento y si bien es cierto, en la parte final de la carrera estuvo a punto de colgarme lo pude aguantar. Tuve ese segundo de lucidez y fortuna que se necesita tener en este tipo de carrera y por eso ahora me corresponde festejar. Espero sea la primera de muchas” soltó Rosas una vez que bajó del podio que lo consagró como el mejor de la carrera que organiza la Asociación Ciclista Mendocina (ACM).

Vuelta de Mendoza 2022

Dotti dijo que el año que viene volverá por la séptima

El ciclista del SEP continental agradeció el cariño de la gente mendocina y prometió que el año entrante intentará recuperar la corona que en esta oportunidad le arrebató el bonaerense Laureano Rosas.

Finalizada la etapa reina de la vuelta más exigente del país, el bonaerense Juan Pablo Dotti levantó la cabeza en la derrota y tiró palabras de elogio para su enconado rival, Laureano Rosas.

“Las excusas no son para los valientes, estoy feliz y agradecido a todo el equipo de trabajo del SEP San Juan y también a toda la gente que con mucho cariño sé acercó en cada una de las etapas a darme su cálido afecto, no quedó nada por entregar, dejé todo como siempre. Cuando la ruta te pone frente un adversario fuerte, no queda más que reconocer y felicitar el gran trabajo de Laureano Rosas. Este año tuve en dudas mi participación en la Vuelta de Mendoza por problemas de salud, pero acá estoy recuperado y de pie siendo una vez más protagonista”, explicó el bolivarense en su red social Facebook.

“Así como Laureano tuvo que esperar un año por la revancha, me tocará a mi ser quien deba esperar en esta oportunidad. Seguimos más firmes que nunca, y como hace una década, se gana o se pierde, pero se deja todo siempre, siendo el máximo ganador. Doy entrega del trono a un colega que también ganó mucho en esta última década. Lo lindo del ciclismo es esto, hasta la revancha siempre”, concluyó en su comunicado el vigente campeón argentino de la crono individual.

Al bajar del podio en la etapa final, el “Gaucho” confesó que “tenía la ilusión de sumar una carrera más. Estuvimos cerca pero no alcanzó. Lo dejamos absolutamente todo pero en esta ocasión tuvimos a un rival que llegó muy bien preparado y entiendo que ha sido el justo vencedor. Me llevo el cariño de la gente que me entregó su cariño en cada una de las etapas. Mi agradecimiento al equipo que se brindó al ciento por ciento para que me fuese de la mejor manera”, dijo Dotti.

“Lo bueno de esto es que hay revancha y si bien hay otros objetivos importantes por diputar, ya comienzo en preparar la carrera para tratar de estar a la altura de las circunstancias. A toda la gente de Mendoza le debo mi cariño, respeto y agradecimiento. Volveré para complacerlos”, manifestó el ciclista.

Vuelta de Mendoza 2022

San Juan espera los campeonatos argentinos

La ventana ciclística de marzo promete dos fines de semana seguidos de altísimo nivel en la provincia de San Juan. La tierra donde el ciclismo es una pasión innata, será la sede para el campeonato argentino de ruta para Menores, Juveniles, Ciclismo Adaptado, Damas, Sub 23 y Elite.

La información fue confirmada por parte de la FACPyR e inmediatamente, los ojos del país se volvieron a posar en San Juan. En el último tiempo, producto de varios puntos a favor, la provincia se ha vuelto una referencia a nivel nacional para la organización de eventos deportivos.

Las citas entrantes serán por demás interesantes. La primera tendrá lugar del 11 al 13 de marzo. En esa ocasión, los Menores y Juniors –de ambas ramas- recorrerán las rutas locales. Esta es la competencia que en un principio se iba a disputar en Chilecito, La Rioja.

Y el plato fuerte se vivirá el fin de semana entrante a aquél acto deportivo. Porque entre el 18 y 20 (del mismo mes), los Sub 23, el Ciclismo Adaptado, las Damas, más los ciclistas de Elite competirán por los principales puestos de cada categoría.