Laura Horta sintió que todo se había alineado para estar presente en la noche de los Premios Huarpe.No era para menos. Veinticuatro horas antes de la entrega de los galardones, la montañista y docente de la Universidad Maza, se encontraba exponiendo en España, y su regreso al país estaba previsto para este viernes.

Pero, al enterarse que estaba ternada, quiso estar presente en la entrega de los Huarpe, sin sospechar que sería distinguida con la gran Cruz al Mérito. “Por esa razón cambié el vuelo, porque prefería estar en mi provincia. Me preguntaba, ¿cuándo podré estar otra vez en mi vida ternada en estos premios?”, comentó a Los Andes.

Premios Huarpes, reconocimiento a deportistas de Mendoza Laura Horta, Montañismo, se quedó con la Cruz al Mérito Foto:José Gutierrez / Los Andes

Horta fue coronada por el Círculo de Periodistas Deportivos, como la mejor deportista de Mendoza de la temporada 2022, luego de convertirse en la única mujer de nuestro país en hacer cumbre en el Manaslu, situado a 8.163 metros de altura en el maciso Mansiri Himal, que forma parte de la cadena del Himalaya.

Por si fuera poco, Laura es la cuarta mujer en la historia del montañismo argentino, en alcanzar esa altura.

“Acá en Mendoza, Nancy Silvestrini hizo cumbre en un 8 mil, aunque falleció el mismo día que hizo cumbre, en el momento en el que estaba bajando”, cuenta Laura.

Son innumerables las anécdotas que relata acerca de esa extraordinaria expedición al Himalaya, en la que asumió riesgos extremos y estuvo acompañada por 17 varones en el principio, aunque solo cinco lograron el objetivo de llegar a la cima.

Temió por su vida porque en pleno ascenso se produjeron algunas avalanchas: “Hubo algunos accidentes y vi morir gente cerca mío”, expresó Horta, quien se sobrepuso a temperaturas de casi 40 grados bajo cero.

-Tu mami estaba muy emocionada con esta distinción...

- Sí, la verdad que es impensado. Hace unos años venía de la Universidad de Chile con una comitiva, porque soy Decana en la Universidad Maza, ¡y ví que brillaba tanto el Aconcagua! que dije: “Yo quiero estar ahí. Entonces pregunté cuánto salía estar en el Aconcagua.Era un caso raro porque no me interesaba la cumbre ni hacer montañismo. Y así fui al Aconcagua, en una expedición con 13 extranjeros. Me habían puesto en una expedición que estaba cerrada, pero yo estaba feliz de estar porque quería hacer un poco de turismo, je.

- ¿Hiciste cumbre?.

-Sí, de los 14, solo hicimos cumbre cinco. Ahí me la creí y, mi entrenador me había prestado una bandera que era del Team Aventura. En realidad, me la habían prestado por las dudas que hicera cumbre. En la base me preguntaron antes, de cómo funcionaba mi cuerpo. Les dije que no había hecho nunca montañismo. Fue una experiencia fuerte, a partir de ahí empecé hacer montaña.

-¿Eso fue hace pocos años? En tu discurso dijiste que no hace mucho que practicás montañismo.

-Sí, hace 6 o 7 años, hice cumbre en el Aconcagua y ahí empezó mi vida en el montañismo.

-¿Es verdad que te pidieron que no continuaras, que te volvieras?

-Así es, porque cuando estabas subiendo Manaslu, me dijeron que bajara que venía una gran tormenta. Estábamos a 7.500 metros, que es la “zona de la muerte”. Mi sherpa me dijo; “finish, you don’t go”..

- Pero seguiste...

-Había entrenado con Sergio Furlán, mi entrenador, haciendo montrailismo; que es una especie de ascenso rápido y no muy cargado. Es hacer cumbre en el día y conlleva mucha fortaleza física para hacer esos esfuerzos en el día. Salimos a la noche hacemos cumbre y volvemos.

Entonces, miré que alguien iba para la cumbre y le dije a mi sherpa, “No quiero ir abajo” (lo dice en inglés) yo le decía que no. Y ella ya me había encargado para bajar, pero como vio que soy una mujer bastante testaruda, y le había mostrado ser fuerte, tenía las ganas, el deseo y la convicción de ir para arriba, había que sufrir en esta tempestad. Había una temperatura terrible, el viento y todas las demás condiciones eran realmente malas.

Premios Huarpes, reconocimiento a deportistas de Mendoza Foto:José Gutierrez / Los Andes

-¿Qué temperatura hacía?.

- Menos 39 (grados bajo cero) en la cumbre y ahí, voy a confesar algunas cosa, ya que me he ganado esta Cruz al Mérito: me hice pis encima porque era tanta la adversidad en ese momento que quería convencer a mi sherpa de que estaba en condiciones de ir para arriba en vez de bajar; quería subir. Ahi fue cuando ella dijo: “una botella más de oxígeno y otro montañista se fue para abajo; un polaco también bajó, y yo empecé a caminar para arriba. No quería ni ver a la cumbre, porque no me quería ilusionar con ella. ¡Y de ninguna manera me iba a bajar estando tan cerca!

- ¿Venís de una familia de deportistas?

- Mis hijos son deportistas porque a mi de chica no me llevaron a hacer deportes. Amé la montaña de pequeña porque teníamos una casa en Potrerillos. Me gustaba hacer deportes. Después me casé, tuve hijos, me dediqué a criarlos y a llevarlos a los deportes, por lo tanto ellos son muy deportistas. Cuando mi hijo (Francisco) tenía 20 años- hoy tiene 30- empecé a correr en el Team Aventura. Había dicho que nunca iba a correr en un grupo, pero bueno... acá estoy.

- ¿Temiste por tu vida?

-Sí, sí, antes de irme dejé cartas escritas. Fue un momento muy difícil, sabía que iba hacer un deporte de riesgo. Fue muy fuerte, como cuando después murió gente en el Manaslu. El 2022 fue un año donde hizo cumbre un 15% de los escaladores. Éramos 700 personas tratando de hacer cumbre. Hubo muchos accidentes, avalanchas, tengo filmaciones terribles. En es momento dije: “a seguir para adelante”. Espiritualmente estaba convencida de que estaba protegida. Sentía realmente eso, que tenía que ser y que tenía que confiar.

Al principio estuve muy temerosa y pasé por momentos muy duros. Hubo muchos argentinos que no me dieron palabras alentadoras. Claro, eran 17 hombres y por primera vez había tantos argentinos en una base.

-¿Cómo fue el contacto con tu familia porque estaban sin señal?

-Fue fundamental un grupo donde estaba mi entrenador, Sergio Furlán, el sherpa de allá que hablaba español, mi hijo y los medio de comunicación. Había un grupo cerrado de comunicación que fue estratégico.

-¿Ahora vas por otro sueño?

- Sí, en realidad tengo dos grandes sueños. Primero, me gustaría hacer otro 8 mil. Sé que no hay ninguna mujer que haya hecho dos en Argentina. Me están ofreciendo de las compañías y la verdad, que los precios son inauditos y tampoco soy capáz de gastar tanto dinero. El otro proyecto es educativo llamado “si alguien creyera en mi”. Lo voy hacer con la U. Maza, buscando gente que quiera aportar en esta causa, tal como lo hicieron conmigo para llegar al Manaslu.

“El balance es altamente positivo”

Emilio Medina, Rodolfo Suárez, Lucio Ortiz, Diego Bautista y Matías Pascualetti, periodistas mendocinos presentes en Qatar 2022, cuando la Selección Argentina gritó campeón del Mundo. / José Gutiérrez (Los Andes).

A Lucio Alcides Ortíz, pesidente del Círculo de Periodistas Deportivos, se lo notaba feliz tras la realización de una nueva Fiesta del Deporte. El titular de la entidad que nuclea a los periodistas deportivos de la provincia informó que la institución acaba de recuperar la Personería Jurídica después de dos años y tres meses a través de una gestión de la actual comisión directiva. “Estamos muy contentos, el balance es totalmente positivo por la calidad de los premiados, porque vinieron gran cantidad de ternados y porque, salvo dos ternas, siempre hubo algún representante. Organizar esto tan grande, con 53 disciplinas, es un logro del deporte, de los socios y, fundamentalmente, de los deportistas. Haber recuperado el Círculo significa estar vivos y llevarlo otra vez a los niveles superiores, a las grandes ligas. El carnet del Círculo tiene validez mundial y, de hecho, seis de nuestro asociados fueron acreditados por la FIFA en el último Mundial de Qatar 2022. Por eso invito a todos los jóvenes periodistas a que se asocien. Muchos no tienen conocimiento de qué se trata, pero de a poco se van a ir enterando. La cuota es accesible y van a tener el beneficio de entrar a las canchas”, explicó.

El emotivo homenaje a los colegas que nos iluminan de arriba

Emotivo homenaje a colegas fallecidos. Pablito Villarruel quien paso por la redacción de Los Andes y nos dejó el 1 de marzo tras una larga lucha contra una cruel enfermedad

Uno de los momentos más emocionantes de la tarde-noche en el Arena Aconcagua fue cuando se recordó a los colegas fallecidos durante este último año. En la pantalla se proyectó un video con fotografías de los periodistas Hugo Horacio Herrera, Alejandro Parigi, Hugo “Cacho” Cortez, el fotógrafo Santiago Pizarro y Pablo Villarruel, el pablito, quien pasó por la redacción de Los Andes y nos dejó el 1 de marzo pasado tras una larga lucha contra una cruel enfermedad.