La voz de Alfredo Berti, tras el empate entre Independiente y Barracas Central: “Cuando no se suma de a tres, siempre es bueno no perder”

El entrenador de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, se mostró conforme con el punto sumado por sus dirigidos, tras el empate frente a Barracas Central (1 a 1), en uno de los encuentros que cerró la fecha 17 de la Liga Profesional.

Los del Parque lograron el segundo empate consecutivo y si bien aún se encuentra en el fondo de la tabla del descenso directo, el técnico valoró el punto frente al Guapo, teniendo en cuenta la racha negativa que había tenido el equipo.

Durante la conferencia de prensa, el alineador rosarino expresó que: “Nosotros insistimos en ganar y tuvimos dos chances claras sobre el final. Lo importante es que el torneo es muy largo y hay que sumar. No pudimos sumar de a tres, pero cuando no se puede siempre es bueno no perder. Este es un torneo muy largo y hay que sumar partido a partido”, aseguró Berti.

La Lepra no logró mantener la diferencia en el tanteador frente a Barracas Central y tuvo que conformarse con la igualdad.

En cuanto al rendimiento del plantel agregó: “Creo que el equipo va mejorando partido a partido. Los que dos últimos que habíamos jugado de visitante no fueron bueno. Este fue un buen partido, por el funcionamiento y cosas que se vieron en el campo. A veces con menos juego se logran triunfos. Hoy, el equipo estuvo bien y estuvo a la altura del partido y lo fue a buscar en todo momento. Tuvimos el control del juego y bien parados”, indicó el rosarino.

Respecto a qué le está faltando al equipo para llegar a tener un mejor rendimiento ofensivo y para sostener la diferencia en el marcador, luego de ir ganando por la mínima diferencia, Berti expresó: “Nos faltó resolverlo cuando tuvimos la diferencia de un gol, logramos tener momentos muy bueno en el primer tiempo, pero perdimos el control en los minutos finales y ahí vino la situación del gol del rival. Pero la propuesta es seguir insistiendo y pensando en el arco del rival y es, lo que tratamos de hacer día a día”, concluyó el DT.

El torneo tendrá un receso por las fecha FIFA, por lo tanto, Independiente volverá a jugar el viernes 18, cuando visite a Central Córdoba de Santiago del Estero, por la fecha 18 de la Liga Profesional.