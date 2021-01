La frase retro de Diego Maradona que se hizo viral en el mundo Xeneize: “Si te querés ir de Boca, andate”

Las últimas declaraciones públicas de algunos jugadores de Boca como Eduardo Toto Salvio o Mauro Zárate, quienes dudan de quedarse en el club, hicieron ruido y una vieja frase de Diego Maradona se hizo viral para que quede claro lo que pensaba el más grande del fútbol sobre este tema.

“Si te querés ir, andate. Con 20 años de carrera, como capitán de Boca, no voy a soportar que digan ‘si me voy o me quedo me da lo mismo’. Acá en Boca no te queremos”, había expresado Maradona en su vuelta al Xeneize en 1995. La frase claramente se podría aplicar al contexto actual en los casos de Salvio, Zárate o Cristian Pavón.

En el debate que se dio en el programa Fútbol 12, de ESPN, el periodista Augusto César aportó que tal vez esa determinación que tenía Maradona es la que le falta al capitán, Carlos Tevez para dejarle en claro lo que significa jugar en Boca a algunos jugadores.

“Si se quieren ir, por lo menos que no lo digan. En este momento de Boca no sirve para nada”, dijo el cronista.