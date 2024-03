La esposa de Ángel Di María no olvida ni perdona: trató de payaso a Toti Pasman y le pidió que se arrodille ahora

Ángel Di María fue el jugador más destacado de la Selección argentina en los partidos contra El Salvador y Costa Rica durante la fecha FIFA. Debido a su rendimiento, Toti Pasman publicó un video agradeciendo el nivel que mostró el Fideo en estos amistosos. Sin embargo, Jorgelina Cardoso, esposa del futbolista, no olvida que Pasman fue uno de los periodistas que más criticaron al rosarino en el pasado.

Hincha del club jorgelina cardoso pic.twitter.com/dnyTGotL6n — A (@ari_sforza) September 13, 2023

“Arrodíllate ahora para rezar también. Cuando creíste que habías visto todo, ves esto”, escribió Jorgelina en su cuenta de Instagram y adjuntó el video del periodista donde le pide a Di María que siga jugando con una especie de rezo.

El posteo de la esposa de Angel Di María, Jorgelina Cardoso. / Gentileza.

La frase hace alusión a un momento televisivo donde Pasman se puso de rodillas para pedirle a Lionel Scaloni que Di María no juegue más en la Albiceleste. “Soy hincha de la Selección. Como hincha le pido a (Lionel) Scaloni que no lo ponga más a Di María de titular, por favor. ¿Qué hicimos los hinchas para ver a 13 años seguidos de titular? Por favor, no lo pongas más”, expresó el periodista en 2021.

Jorgelina no se olvidó de ese momento y lo recordó cuando la Selección argentina obtuvo la Copa América ante Brasil por 1-0 con gol de Angelito. En esa ocasión, la esposa del actual futbolista de Benfica publicó una historia en la que se puede ver al conductor arrodillado y la histórica frase maradoniana “LTA”.

El posteo de la esposa de Angel Di María, Jorgelina Cardoso. / Gentileza.

Tras lo ocurrido en ese momento, Pasman utilizó el programa que conducía para hablar al respecto: “No me arrepiento de lo que dije porque lo sentía. Yo creía que el ciclo de Di María en la Selección argentina estaba terminado después de tres mundiales y cuatro Copa América. Habían pasado un montón de cosas: lesiones, idas y vueltas con este técnico y otros. Y me equivoqué. El sábado demostró que todavía tiene cosas para darle a la Selección”.

Por su parte, contó que luego de sus críticas mantuvo una charla privada con Jorgelina. “Ella estaba enojada, pero fue respetuosa. Me dijo que a él no le importaba nada lo que yo decía, pero que la familia sufre. Yo le dije que pensaba que había terminado un ciclo y ella me respondió que estaba equivocado”, recordó.

Además, Pasman adelantó que no le pedirá perdón a la familia Di María. “No lo voy a hacer. ¿Los jugadores piden perdón cuando nos insultan de esta manera? ¿Nosotros no podemos opinar, pero ellos pueden insultarnos después de una victoria? Yo creo que eso es mucho más grave”, justificó, haciendo referencia a las canciones contra el periodismo que entonaron los futbolistas en Brasil.