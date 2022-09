La confesión de Gabriel Gómez, DT de la Lepra: “Fue un aviso, bajamos un cambio y acá estamos de nuevo... ilusionados”

“Fue un aviso. Bajamos un cambio y acá estamos de nuevo”, sentenció Gabriel Gómez, entrenador de Independiente Rivadavia, tras la victoria frente a Deportivo Madryn, que le permitió a sus dirigidos escalar hasta el séptimo puesto en la tabla del torneo de Primera Nacional.

No fue un partido más. Fue un momento con diversas cargas emocionales para el Comandante. Es que después de una semana en su ciudad natal, Ramallo, el entrenador volvió a Mendoza para estar al frente del equipo. El alineador del Parque sufrió una descompensación en la previa al encuentro con Deportivo Morón. Fueron momentos de incertidumbre y puso en alerta a todos. Por consejo médico se hizo una serie de estudios, algunos salieron bien y otros sin dudas, lo “obligan” a tomar todo con cierta calma.

#IndependienteRivadavia 🗣️ Gabriel Gómez (DT): "Fue una semana complicada, pero siempre sentí el apoyo de la gente. Estoy feliz por los jugadores porque se lo merecen" - @FrancoMazzoniOk pic.twitter.com/kbDSnq3Wm3 — Dos de Punta - 90.1 (@DosDePunta_Mza) September 13, 2022

Algo difícil para el entrenador, teniendo en cuenta a la altura que está el campeonato de Primera Nacional, donde los Azules están jugándose todo por terminar bien arriba en la clasificación para el Reducido.

“Tuve un episodio antes del partido con Morón y al médico no le gustó mucho. Me hice unos estudios, los primeros me salieron bien, pero la resonancia dio que tuve un accidente cardiovascular. Habrá que tomar todo con un poco más de calma”, aseguró el DT, quien celebró los goles con mucha euforia.

Gómez, como es costumbre recibió el cariño de todos los hinchas, algo que vivió como siempre dentro y fuera del campo de juego. Niños y adultos dieron sus muestras de afectos: “Quise salir aclarar lo que me pasó con el tema de salud y también agradecer la preocupación de todos; soy un agradecido por los afectos que me brindan todos los hinchas”, comentó el entrenador.

En Mendoza, sueñan con el reducido y cada vez está más cerca... ¡qué triunfazo metió Independiente Rivadavia!



📸 @CSIRoficial pic.twitter.com/TVRgj60h4Q — SportsCenter (@SC_ESPN) September 13, 2022

- Usted es un apasionado, ¿Cómo se hace para bajar un cambio en estos momentos?

- Eso de vivir el fútbol con tanta pasión es difícil dejar de hacerlo, pero el problema que tuve tiene que ver con la alimentación y la salud. Soy hipertenso y tengo que tener mayor cuidado con las comidas y la sal.

-Están cumpliendo prácticamente el primer objetivo: clasificarse al Reducido.

- Sí, de alguna manera sí, pero todavía nos falta. Estamos en una buena posición, pero tenemos que seguir. Nos quedan cuatro finales más, la próxima contra Estudiantes de Río Cuarto.

- Dieron un paso importante frente a un rival que vino a buscar lo mismo; un triunfo para meterse en el Reducido.

- Sí, muy importante este triunfo como todos, pero principalmente frente a este rival, porque si ellos ganaban quedaban a un punto. ¿Mirá como cambia todo no?. Con nuestro triunfo quedamos a 7 puntos. Esl valor de los tres puntos es un campeonato muy parejo, por eso soy muy cauto de aclarar, si estamos adentro o no del Reducido.

-¿El cambio de Matías Quiroga fue táctico o porque tuvo algún problema físico?

- Matías tuvo una contractura muscular,por lo tanto preferimos que saliera. Preferimos cuidarlo.

- Fueron contundente en los momentos claves.

-Aprovechamos los momentos que fuimos superiores, no fue fácil el partido frente a un rival como Madryn. Hicimos los goles en los momentos justos; ahora hay que pensar en Estudiantes de Río Cuarto.