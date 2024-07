Kylian Mbappé compró un club y se convirtió en el propietario más joven de la historia: cuánto pagó

Kylian Mbappé , el astro francés que hace poco más de dos semanas cambió la camiseta del PSG por la blanca del Real Madrid , sorprendió al mundo del fútbol con una nueva y estratégica movida empresarial: se hizo con parte de la propiedad del SM Caen, un club de la Segunda División francesa. Según el diario galo Le Parisien, Mbappé y su familia adquirieron el principal paquete de acciones del SM Caen, un 80% del total, a cambio de 15 millones de euros.

La relación de Mbappé con el SM Caen tiene un pasado curioso. En 2013, el joven Kylian, con apenas 13 años, realizó una prueba en el club normando que no superó, lo que lo llevó a ingresar en las categorías inferiores del AS Mónaco. La adquisición, por tanto, podría interpretarse como una suerte de revancha si no fuera por el claro enfoque de negocio multimillonario detrás de la operación.

El escudo del club que compró Mbappé junto a su familiia.

El SM Caen, conocido por su indumentaria de barras azulgranas y sus colores dominantes azul, rojo y blanco en su escudo, fue el escenario de una prueba que Mbappé no logró pasar hace una década, cuando el club aún estaba en la Ligue 1. Sin embargo, la historia tomó otro rumbo cuando Mbappé, tras brillar en el AS Mónaco y conquistar la Ligue 1, fue traspasado al PSG por 180 millones de euros en 2017. El Caen, por su parte, descendió a la Ligue 2 poco tiempo después.

La indumentaria del Caen tiene los colores azulgrana como Francia, pero también como el Barcelona.

Los medios franceses informaron que la adquisición del control accionarial del SM Caen por parte de la familia Mbappé se realizó a través de Coalition Capital, un fondo de inversión que maneja todas las operaciones financieras del futbolista y su familia. A sus 25 años, Mbappé se convierte así en el propietario más joven de la historia del club. Ahora el objetivo principal es ascender a la primera categoría del fútbol francés.