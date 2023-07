Kennedy Back se floreó en el Hipódromo y ganó a chicote alzado el Clásico Santo Patrono Santiago

La edición 68° del Gran Clásico mendocino, el Santo Patrono Santiago, no hizo otra cosa que confirmar por qué en la previa, Kennedy Back era el gran favorito en las apuestas. El pensionista de Florindo Catapano, con la monta de Kevin Banegas, dibujó otra gran performance en el Hipódromo de Mendoza y se quedó con el premio millonario que estaba en disputa.

El “pinto” de la caballeriza Almina (Buenos Aires) tuvo un ritmo impecable en los 2.200 metros y le sacó más de diez cuerpos a su inmediato perseguidor, Master Kass. Desde la salida de los partidores, Kevin Banegas lo puso a galopar en una Arena que presentó un buen piso para la disputa de la carrera más importante del Oeste argentino. Sobre la primera curva, el hijo de Jhon Kennedy y Strike Back, soltó lo mejor que tiene y con un ritmo que se tornó insostenible para el resto de los competidores, galopó hasta el disco con un soberbio nivel, mientras de atrás, Master Kass, Martignac, Ultra Famoso y Bellaco Son, dejaban el resto por acortar una distancia que se amplió sobre los 400 metros finales.

Kennedy Back, como lo había hecho en el pasado Clásico Vendimia, demostró que es uno de los mejores ejemplares de la temporada y continúa arrasando en cada prueba que disputa en la Arena mendocina. Marcó un tiempo de 2′14′' 2/5, lo cual es récord absoluto para los 2.200 en el Hipódromo de calle Montes de Oca de Godoy Cruz y que estaba en poder de Pixar, vencedor de esta competencia en dos oportunidades: 2014 y 2015.

El bonaerense Kevin Banegas y su felicidad por su primer triunfo en Mendoza. Foto: José Gutiérrez / Los Andes

“Lo había corrido en San Isidro y entramos segundos. Habíamos hablado de que si tenía la oportunidad iba a hacer todo lo posible para venir a Mendoza, de hecho es la primera vez en esta provincia”, comentó Kevin Banegas, el jockey bonaerense que codujo a Kennedy Back a la victoria. “El caballo se movió muy cómodo. Sobre los mil metros ya estaba cuarto o quinto, pero después entró a la recta y demostró lo que es. Me habían contado que el animal estaba muy bien y la verdad que no faltaron a la verdad. Agradecido por la oportunidad que se me brindó. Soy de Buenos Aires, hace poco que volví a correr, porque estuve quebrado y me costó regresar. Dudé en volver. Había días que estaba muy bien y otros donde no podía ni caminar. Feliz por esta victoria”.

TODOS LOS CAMPEONES

Año Caballo Jockey

1956 Mancebo E. Antúnez

1957 Ave Roc R. Silvetti

1958 Barcelonés H. Ciatardini

1959 Eje S. Dufrey

1960 Turilo H. Padula

1961 Tahonero C. Córdoba

1962 Tafi R. Silvetti

1963 Brack E. Jara

1964 Los Picos A. Arce

1965 Nanquinas A. Giménez

1966 Vasco Bruto A. Urquiza

1967 Kaula C. Gatto

1968 Analyst C. Gatto

1969 Tenoguito F. Sagás

1970 Qué Ninfulo D. Reyes Molina

1971 Shipmaster C. Córdoba

1972 Dizzy E. Giménez

1973 Puro Bluf R. Jara

1974 Daba Pam J. González

1975 Sir Beto R. Jara

1976 Sir Raleigh R. Jara

1977 Agilino R. Jara

1978 Agilino C. Coria

1979 Agilino R. Jara

1980 Pamperazo M. Benavídes

1881 Sobrino R. A. Gómez

1982 Eitan E. Rivamar

1983 Becter Action R. A. Gómez

1984 Huso J. Aracena

1985 Bresero C. Coria

1986 Mendigo J. Aracena

1987 De Nadie Mas R. A. Gómez

1988 Jenizaro (c.) C. Jorquera

1989 Sirona J. Torres

1990 Sirona J. Torres

1991 Fantasmagorico M. A. Benavides

1992 Fabre J. Fernández

1993 Baloom M. Benavídes

1994 Concilio A. Giménez

1995 Concilio O. Liendo

1996 Concilio O. Liendo

1997 Farabutetoss A. Giménez

1998 Super Bubu J. Fernández

1999 Farabutetoss A. Giménez

2000 Fui Millonario O. Liendo

2001 Ridgellon C. Álvarez

2002 Carlitos Way C. Enrique

2003 Potri Wordl A. Giménez

2004 Gran Puntero D. A. Gómez

2004 Gran Puntero A. R. Giménez

2005 Gran Puntero A. R. Giménez

2006 Flag John J. Campanello

2007 Privativo S. Fernández

2008 Poeta Kid D. A. Gómez

2009 Lethal Dose L. González

2010 Lethal Dose L. González

2011 Salame Minpue C. A. González

2012 Bing Tone S. F. Fernandez

2013 Honor Charrua J. C. Noriega

2014 Pixar A. R. Giménez

2015 Pixar D. A. Gómez

2016 Ariel Dubay S. Fernández

2017 Go Alone S. Fernández

2018 Galileo’s Town F. Nievas

2019 Correme Vos C. D. López

2020 No se corrió por el Covid-19

2021 Macklin D. Gómez

2022 Costanzo J. Luna

2023 Kennedy Back K. Banegas

EL RESTO DE LA REUNIÓN

Carrera Distancia Ganador Jockey

Primera 1.200 mts. Storm’s King Daniel Gómez

Segunda 1.300 mts. Lovely Letter Daniel Gómez

Tercera 1.200 mts. Rita Salvaje Walter Escudero

Cuarta 1.400 mts. Grillo Mayor Daniel Gómez

Quinta 1.400 mts. Sky Motor Daniel Gómez

Sexta 1.600 mts. Río Franco Facundo Campos

Séptima 1.200 mts. Emper Wey Walter Escudero

Octava 450 mts. Vecinal Key Lautaro Búccaro