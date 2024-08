Jürgen Klopp rechazó a Inglaterra y anunció su retiro como DT

Jürgen Klopp, quien dejó el Liverpool tras el final de la última temporada, luego de nueve años a cargo de los Reds, donde ganó todos los honores importantes y puso fin a la sequía de este club de 30 años sin conseguir la Premier League.

El alemán también descartó el ofrecimiento por parte de la federación inglesa para asumir como DT de Inglaterra e insinuó que podría retirarse como entrenador. Esta vinculación llegó después de la decisión de Gareth Southgate de dimitir tras la Eurocopa 2024.

ARCHIVO - Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, agradece al público tras un partido ante Wolverhampton, el domingo 19 de mayo de 2024 (AP Foto/Jon Super, archivo)

Sin embargo, el jugador de 57 años dijo que no ha recibido ninguna oferta y reiteró su deseo de tomarse un descanso del fútbol. Lo cierto es que Klopp dijo que tiene la intención de volver a trabajar después de un descanso, pero sugirió que podría no ser desde el banco de suplentes. “Trabajaré en algo, soy demasiado joven para jugar sólo al pádel y pasaré tiempo sólo con mis nietos”.

“A partir de hoy, se acabó para mí como entrenador. No lo he dejado por capricho, sino que ha sido una decisión general. También he entrenado a los mejores clubes del mundo”, expresó. Además, remarcó que pretende trabajar en el fútbol para ayudar a varias personas: “Veré cómo sigo en los próximos meses”, sentenció Klopp, en una de las declaraciones que generó mucha repercusión en el planeta.

Jürgen Klopp y su emoción en la despedida de Liverpool. El entrenador marcó una era en el equipo. (AP)

Los títulos que Klopp alcanzó en su carrera como director técnico