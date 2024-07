Julián Gutiérrez hace historia y se mete en la final de tiro en París 2024

En una jornada histórica para el deporte argentino, Julián Gutiérrez se convirtió en el primer tirador nacional en acceder a la final de rifle de aire 10 metros en unos Juegos Olímpicos . Con una actuación impecable, el catamarqueño compartió el primer lugar de la clasificación y estableció un nuevo récord sudamericano.

Con un puntaje de 631.7, se posicionó primero con el chino Lihao Sheng (medalla de plata en Tokio). Mañana, a partir de las 7:00, Gutiérrez buscará la primera medalla para Argentina en estos Juegos Olímpicos de París 2024 . Sus parciales en las seis series de diez disparos, fueron: 106,0 / 105,5 / 105,3 / 104,9 / 105,6 / 104,4.

Así quedó la tabla. Este lunes competirá por la medalla de oro para nuestro país.

“La verdad es que es raro. Estamos trabajando un montón para esto y es una alegría haber llegado a la final, después de que se me haya negado en Tokio”, dijo el catamarqueño tras la clasificación

“Siempre dije que Dios proveerá, mientras trabajaba intensamente, sobre todo en el último mes. Por eso es que estoy tan contento, porque este es el fruto que recogemos por el trabajo realizado. Me imagino como estará mi familia, mis vecinos, mis amigos, por este récord personal y por esta actuación. No quiero olvidarme de mi viejo, mi entrenador, que siempre me acompaña y que es parte importante de esta actuación”, agregó.

Julián Gutiérrez hizo historia y se metió en la final de tiro en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Sobre lo que vendrá mañana comentó: “En la final la situación es diferente. Primero serán dos series de 5 tiros y luego los mano a mano. El juez te va avisando cuánto te falta a vos y cuánto para alcanzar al rival. Además, miras los televisores y sabes cómo vas, cómo van los otros. Eso tensiona, pero hay que superarlo. Lo fundamental es que yo me siento seguro con este nuevo rifle con el que compito. Me siento como con una Ferrari”.