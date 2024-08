Juegos Olímpicos París 2024: logró lo imposible en natación y está en la mira tras conseguir el récord dorado

Los Juegos Olímpicos París 2024 ya tienen el primer récord del mundo en natación y el afortunado fue el chino Pan Zhanle, quien a los 19 años se consagró en los 100 libre al conseguir un tiempo de 46.40.

Este deportista se quedó con el oro y logró imponer un nuevo récord mundial, bajando su propia marca por más de un segundo, lo cual levantó ciertas sospechas por parte de un reconocido entrenador y ex competidor olímpico como lo es Brett Hawke, quien expresó: “No es humanamente posible”.

Paris (France), 31/07/2024.- Pan Zhanle of China celebrates as he wins and etablishes a new world record in in the Men 100m Freestyle final of the Swimming competitions in the Paris 2024 Olympic Games, at the Paris La Defense Arena in Paris, France, 31 July 2024. (100 metros, Francia) EFE/EPA/MAST IRHAM

Fue a través de sus redes sociales que este entrenador australiano que tuvo participación en Sídney 2000 y Atenas 2004 realizó un descargo donde se manifiesta de esta manera: “Miren, les voy a ser honestos. Estoy enojado con ese nado. Son varias las razones, soy amigo de los nadadores más rápidos de la historia, desde Rowdy Gaines hasta el rey Kyle Chalmers. Los conozco íntimamente y los he estudiado por 30 años”, continuó.

“Estudié este deporte, la velocidad. Lo entiendo, soy un experto en ello, es a lo que me dedico. Y estoy molesto porque no ganas los 100 metros libres por un cuerpo de ventaja con esos nadadores allí. Simplemente no lo puedes hacer. No es humanamente posible”, expresó Hawke acerca de lo sucedido en la pileta olímpica.

Brett Hawke fue cinco veces campeón australiano.

Estas insinuaciones llegan precedidas de una sospecha hacia el equipo chino, que en la previa de Tokio 2020, tuvo a 23 nadadores con resultados positivos en pruebas de dopaje, aunque Zhanle no se encontraba entre ellos, ya que en ese entonces tan solo contaba con 15 años. Hay que decir que Hawke no utilizó este antecedente como excusa y expresó: “No me importa lo que nadie diga, esto no es contra ninguna persona o nación en particular. Es simplemente lo que conozco y lo que veo”. Por último, el entrenador australiano cerró diciendo: “Es demasiado bueno como para ser cierto… y posiblemente así sea”.

Zhanle se impuso ante otros competidores como el australiano Kyle Chalmers (47,48), el rumano David Popovici (47,49) y el húngaro Nándor Németh (47,50), quienes también lograron marcas que bajaban el récord mundial, pero el chino les sacó gran ventaja.