Juan Martín Del Potro confirmó que no disputará el US Open: “Mi cuerpo no me acompaña”

Apesar de haber hecho todos los esfuerzos posibles para tener su “The Last Dance”, Juan Martín del Potro no jugará el próximo US Open.

La organización del certamen publicó las invitaciones al torneo y entre ellas no figura la del argentino, quien, luego de esto publicó una sentida carta en sus redes sociales.

“Hola a todos. Cómo ya saben, mi deseo de volver a una cancha tan especial como lo es en el US Open, me tenía muy ilusionado. Intenté por todos los medios llegar a término, pero mi cuerpo no me acompaña al 100% para poder sentirme cómodo y contento de compartir, una vez más con ustedes, un momento único”, comienza diciendo La Torre de Tandil en su escrito.

Y luego agrega: “También saben que el dolor que siento no me permite enfocarme todavía en un regreso. Voy a continuar buscando las mejores alternativas para recuperar mi calidad de vida. Les agradezco la compañía, la comprensión y los mensajes de aliento que me dejan. Les mando un abrazo muy grande y espero verlos pronto”, cerró La Torre de Tandil.

DELPO LO INTENTÓ, PERO NO PUDO LLEGAR: a través de este mensaje, Juan Martín Del Potro anunció que no participará en el #USOpen. pic.twitter.com/YJk3lxhDPh — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2023

Lo cierto es que Del Potro había repetido en varias ocasiones que su idea era hacer todo los posible para jugar este certamen por última vez, pero la realidad es otra. Su físico no lo acompaña y el deseo de verlo jugar nuevamente deberá esperar y quizás, si los planetas se alinean, pueda tener su partido de despedida, dentro de una cancha.

Seguí leyendo