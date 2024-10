Independiente de Avellaneda recuperó la sonrisa con un triunfazo ante Deportivo Riestra: mirá los goles

Independiente le ganó por 2-1 a Deportivo Riestra en el Estadio Libertadores de América, en el marco de la fecha 17 de la Liga Profesional. Santiago Montiel, la figura del partido, fue el protagonista de la tarde en Avellaneda: convirtió el primero del encuentro y, tras el empate, se hizo cargo del tiro libre que le dio un golazo al Rojo para volver al triunfo. Un partidazo que devolvió la alegría de sumar de a tres al local.

En el lapso de diez minutos, Independiente tuvo la ventaja, el Malevo lo empató y el local volvió a ganarlo. Felipe Loyola atacó por la izquierda, se llevó la pelota y la metió para que recorrió toda el área. Federico Mancuello, que fue por el medio, la dejo pasar y llegó Montiel para darle un pase a la red y festejar con la tribuna.

Pero la alegría duró poco. Es que la visita no era presa fácil y no por nada se mantiene en el décimo puesto de la Liga Profesional. Tras una falta a Iván Marcone que no fue cobrada, el Malevo fue a lo suyo. Mal despeje de Loyola en el área que rebotó en en Guillermo Pereira y finalmente la pinchó frente a Rodrigo Rey. 1-1 en cinco minutos.

Pero llegó el salvador y la figura. El delantero de 23 años tuvo su doblete y fue con un golazo. De tiro libre (hecho que el Rojo no hacía desde 2022), desde el lado izquierdo de la cancha, sacó un zurdazo para hacer explotar de nuevo Avellaneda. Travesaño y adentro. Buen encuentro de Independiente, de ida y vuelta, pero que sacó las virtudes del equipo de Julio Vaccari.

El segundo tiempo se tornó cuesta abajo para los de Fabbiani. La buena presión del Rojo los apabulló y perdieron la pelota en mitad de cancha. Allí, con un Montiel que no falla, le llegó a Gabriel Ávalos, que atacó por la izquierda, no dudó y remató desde ahí para pegar en el segundo palo y que entre el tercero del encuentro.

Llegando a los 30 minutos, Alan Barrionuevo vio la roja directa para complicar aún más al conjunto visitante. Pegó una patada a Loyola fuera del campo de juego sin ninguna intención de jugar la pelota que, igualmente, ya se había ido.

El equipo de Vaccari. No paró de atacar y se lo notó fresco, con buenas apariciones Diego Tarzia antes de su salida, completando así una delantera acertada para esta fecha. En el fondo, se cumplió. Kevin Lomónaco, de lo mejor de Independiente en la defensa y Rodrigo Rey que siempre anota alguna buena por partido.

