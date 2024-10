Hockey césped: Marista “A” continúa como único puntero en el Clausura de damas mayores

Marista “A” dio cuenta de Peumayén por 4 a 1. Los goles de las Tricolores fueron anotados por: Guillermina Gruber en dos oportunidades; Guillermina Belinsky y Emi Bazzana. Y el tanto de las Rayitas fue de Valentina Morán.

Leonardo Murialdo derrotó a Tacurú por 2 a 1. Los goles Canarios fueron de Julieta Medici y Candela Uzair, y para las hormiguitas esteñas convirtió, Pierina Rossi.

Las azules de Teqüé dieron la nota tras vencer a Banco Mendoza, último campeón, por 2 a 1. Las artilleras de la “T” fueron Michelle Arcaute y Josefina Rizzo. El gol de las Hojitas fue de Sol Aguirre.

Los Tordos “A” venció a las Patitas Universitarias por 2-0 con tantos de Emilia Garre y Amparo González para las Azulgranas.

Andino Regatas y Los Tordos B empataron 0 a 0 y como dicta la regla mendocina, tras una igualdad hay penales australianos y en esa instancia estuvieron mejor las Azules, que ganaron el punto bonus.

Maristas de San Rafael le ganó a Liceo en condición de visitante y continúa escalando posiciones. / Gentileza: Emanuel González.

Liceo recibió a Club Maristas de San Rafael. Las sureñas vencieron por 2 a 1. Los tantos verdes fueron de Lucía Ferreyra y Florencia Vega. Anotó para las Clavitas: Guillermina Ventura.

Por otra parte, pendientes quedaron los cotejos de UNCuyo vs. Marista “B” y Club Alemán vs. Obras.

Las posiciones del Clausura de damas Mayores 2024

1°) Marista “A”, 25 puntos; 2°) Los Tordos “A”, 24; 3°) Maristas (SRF), 22; 4°) Leonardo Murialdo, 20. 5° Un San Juan y CPBM, 15; 6°) UN Cuyo, y Liceo, 13; 7° Tacurú, 12; 8° Peumayén, 11; 9°) Marista “B”, 10. 10° Club Alemán y Teqüé, 9; 11°) Obras, 8; 12°) Andino, 7 y 13°) Los Tordos “B”, 6.

La próxima fecha del Clausura de Damas Mayores 2024

Peumayén vs. UN Cuyo “A”; Tacurú vs. Marista “A”; UN San Juan vs. Leonardo Murialdo; Maristas San Rafael vs. Los Tordos “A”; CP. Banco Mendoza vs. Liceo “A”; Los Tordos “B” Teque; Obras vs. Andino y Marista “B” vs Club Alemán.