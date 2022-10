Historias del River-Boca: un incipiente superclásico “menduco” en la Liga Mendocina

Pedro Avilés está lejos de parecerse al “Colibrí” Miguel Ángel Borja. Mucho más allá de que haya dado muestras de un olfato goleador en el 1-0, quizá lo único que tenga en común con el colombiano centrodelantero del equipo de Marcelo Gallardo -además de la banda roja que le cruza el alma- sea el dorsal que luce en la espalda.

Juan Osorio no tiene la dinámica ni el cambio de ritmo de Agustín Palavecino, pero tuvo la personalidad necesaria para pedir la pelota en el penal que el árbitro Agustín Lira sancionó en favor del elenco del Challao. Y lo que es mejor para su equipo, el balón terminó bajo el techo de piolas para un 2-0 parcial que se gritó con todo. Como si fuera justamente un River-Boca...

El experimentado lateral derecho Lucas Nievas, uno de los históricos de Boquita de Bermejo, ni siquiera se da un aire al peruano Luis Advíncula, el dueño de ese puesto en el equipo de Hugo Benjamín Ibarra. Sin embargo, con su gol llevó esperanzas al equipo de El Bermejo, que empujó hasta el pitazo final en pos de un empate que nunca llegó.

El último sábado por la tarde, por la novena fecha de la Zona D del torneo Integración de Primera División “A” de la Liga Mendocina de Fútbol, River del Challao y Boca de Bermejo reeditaron el incipiente superclásico “menduco”. Fue victoria del “Millonario” por 2 a 1, con los goles de los mencionados Avilés y Osorio, para el local, y Nievas, para la visita.

River del Challao vs Boca juniors de Bermejo. Mariana Villa / Los Andes

En el duelo inaugural de esta historia, el domingo 21 de agosto pasado, en el estadio Oscar Albino de calle Génova de El Bermejo, habían igualado 0-0 en un partido bastante parejo. Y sí, como no podía ser de otra manera, justamente uno de los resultados que más veces se dio en el clásico mayor del fútbol argentino...

Fundado el 12 de octubre de 1930, el Club Atlético Boca Juniors de Bermejo es una institución pionera, con trayectoria y tradición en el fútbol mendocino. De hecho, en 1957 fue campeón por única vez. Usa la misma camiseta que el Club Atlético Boca Juniors de Buenos Aires, pero no tiene nada que ver con el club que comanda Juan Román Riquelme: sólo coinciden en el diseño de la casaca. Eso sí, en 1959, la cancha del Lobo capitalino fue testigo de un histórico choque de “Bocas”.

River del Challao vs Boca juniors de Bermejo. Mariana Villa / Los Andes

River es un club nuevo en la provincia, que bastante tiene que ver con el famoso club de Núñez. De hecho, hasta hace poco utilizaba la misma camiseta y con el mismo sponsor. Es reconocido como filial por los de La Banda y utiliza las instalaciones de la Villa Marista, en El Challao, donde hace de local. Si bien el proyecto fue inaugurado formalmente en el mes de septiembre de 2019 (con la visita de Ricardo Giaccio, presidente de las escuelas de fútbol nacionales e internacionales del Millonario), el 29 de junio pasado, la franquicia riverplatense en Mendoza cumplió dos años del comienzo de las primeras pruebas.

Los Andes fue testigo de otro derby intenso, trabado, friccionado, conversado y disputado con el cuchillo entre los dientes. De hecho, a diferencia del primer duelo jugado en la segunda fecha del torneo, en esta oportunidad hubo más de un encontronazo con empujones, insultos y un par de “tole-tole” que afortunadamente no pasaron a mayores. Ya con las pulsaciones más bajas, después del encuentro fueron los propios protagonistas los que les pusieron palabras a una contienda que tuvo todos los condimentos.

Aldo Omar Bolado, el experimentado entrenador de River del Challao y el gran hacedor del proyecto de formación de la Escuela de River Plate en Mendoza, dejó su opinión sobre lo ocurrido durante más de 90 minutos en el predio de los “curas”: “Este es nuestro primer año que estamos participando en Liga Mendocina y acabamos de ganarle a Boca de Bermejo por 2 a 1. Estamos muy contentos porque tenemos un plantel de chicos muy jóvenes que juegan en Primera División, para muchos es su primera experiencia. Gracias a estos tres puntos nos da mucho margen para seguir trabajando y para que los chicos sigan creyendo en el proyecto que tenemos. La rivalidad siempre va a existir, se juegue en Buenos Aires por AFA o en la Liga Mendocina, donde haya un River-Boca o Boca-River siempre va a estar esa rivalidad. Este partido también tenía un condimento extra y por eso lo queríamos ganar”, expresó.

Carlos Adolfo Ereros, una gloria del fútbol nacional que se inició en Atlético Argentino y fue refuerzo en los viejos nacionales de Independiente Rivadavia y Atlético San Martín, que luego triunfó como delantero picante y goleador de Argentinos Juniors -con el que fue campeón de la Copa Libertadores de América y subcampeón de la copa Intercontinental tras perder la final con Juventus de Italia- y Unión de Santa Fe, entre otros, es el deté de Boquita. Y pesar de que estaba suspendido y su lugar lo ocupó su ayudante de campo, Jorge Figueroa, también dejó sus sensación sobre el superclásico mendocino. “Es lindo jugar un superclásico, aunque no sea el original. La historia dice que estos partidos son importantes y nosotros lo preparamos como uno más, porque no somos ni Boca ni River de Buenos Aires. Pero se dio un partido duro, trabado, la cancha estaba en mal estado, había mucha tierra y no se pudo jugar bien. Era lo que esperábamos”, analizó.

River del Challao vs Boca juniors de Bermejo. Mariana Villa / Los Andes

Daniel Moreno, arquero y capitán de River del Challao, una de las figuras del partido, también dejó su punto de vista. “Estamos muy contentos por la victoria, fue un partido muy duro, era un clásico y los clásicos se ganan. Jugamos un buen primer tiempo, en el segundo tiempo tuvimos que meter más de lo normal y nos vamos felices con el triunfo. Es el primer año de River del Challao en la Liga Mendocina, primer año en la “A” y estamos haciendo un papel más que aceptable. Trabajamos mucho para esto y el grupo está muy unido”.

Andrés Acevedo, histórico volante central y dueño de la cinta en Boca de Bermejo, pasó por el lente inquieto de Los Andes: “Fue un partido bastante intenso, lindo partido, se metió bastante. Es un clásico que uno lo vive como un Boca-River mendocino, no deja de ser un clásico. Lo más justo creo que hubiese sido un empate, pero les tocó llevarse los tres puntos a ellos”.

LA SÍNTESIS DEL PARTIDO

River Plate del Challao (2): Daniel Moreno; Pablo García, Carlos Ocampo, Brian Cantos; Juan Osorio, Jonathan Nievas, Alejo Centeno, Cristián Álvarez, Matías Palma; Felipe De Giuseppe y Pedro Avilés. DT: Aldo Bolado.

Boca de Bermejo (1): Fernando Veliz; Lucas Nievas, Ezequiel Medina, Gabriel Aparicio, Lautaro García; Brian Bordón, Andrés Acevedo, Facundo Reyes, Benjamín Sanchez; Joshua Luna y Manuel Zapata. DT: Carlos Ereros.

Cancha: Villa Maristas del Challao.

Goles: en el primer tiempo 5′ Pedro Avilés (R) y 35′Juan Osorio (R), de penal. En el segundo tiempo, 24′ Lucas Nievas (B).

Árbitro: Agustín Lira

Asistentes: Sebastian Echeverría y Daniel Pereyra.

Fotos y video: Mariana Villa

Edición: Marcelo Rolland