Godoy Cruz, un club vendedor por excelencia

Mucho años transcurrieron para que Godoy Cruz lograra afianzarse en el fútbol de Primera División. Desde el 2008 que el Tomba consumó su regreso a la elite de AFA pasaron cosas inimaginables para una institución que tenía como objetivo deportivo ser protagonista frente a los poderosos de nuestro país. Clasificaciones a copas internacionales, un subcampeonato de Superliga y grandes campañas que posicionaron al club entre los mejores. Y no sólo eso. El Tomba se convirtió en un club vendedor y hasta supo ver a dos de sus canteranos disputando mundiales: Diego Pozo en Sudáfrica 2010 y Enzo Pérez en Brasil 2016.

Primera transferencia. En marzo de 1933 el Tomba enfrentó al Club Deportes Badminton, campeón invicto de la máxima categoría de Chile. En dicho juego, Ordez reemplazó a José “Tabaquillo” García, quien se despedía de la institución porque había sido transferido a Chacarita Juniors, de donde luego pasaría a River Plate para jugar junto a Bernabé Ferreira. Con el paso de los años, a su regreso, integró el equipo bodeguero que obtendría en 1944 el primer título de campeón de la Primera División de la Liga Mendocina de Fútbol.

Más acá en el tiempo, Godoy Cruz empezó a nutrir de jugadores a los equipos grandes de AFA, tales son los casos Diego Rodríguez y Claudio Aquino, a Independiente, Gonzalo Castellani a Boca o Fabrizio Angileri a River Plate. A continuación, el detalle de cada una de las transferencias que el Tomba realizó a los poderosos:

Racing Club: Diego Villar fue el primer jugador tombino en emigrar hacia la Academia, aunque su paso no fue destacado y se fue a mitad de la temporada, antes de que Racing se consagrara campeón en 2014. Otro que llegó fue Nelson Ibáñez, ante la ausencias de Sebastián Saja. También Nicolás Sánchez y Facundo Castillón pasaron por la Acadé por pedido de Diego Martín Cocca. Después Germán Voboril apenas jugó un puñado de partidos porque el titular en su puesto fue Leandro Grimi, otro ex Tomba. Mientras que el último que llegó desde Mendoza a la parte celeste y blanca de Avellaneda fue Guillermo Pol Fernández, una venta que causó mucho malestar en los hinchas ya que la dirigencia había roto la columna vertebral de un equipo que venía siendo protagonistas en los últimos torneos argentinos.

Independiente: Roberto Russo fue quien marcó el camino, aunque no tuvo demasiada continuidad y por eso decidió marcharse a Nueva Chicago, y posteriormente a Villa San Carlos y Guaraní Antonio Franco. De las 15 ventas de Godoy Cruz en esos años, probablemente haya sido el que tuvo menos éxito. Pero no solamente jugadores de Godoy Cruz sumó el Rojo, también un ex DT como Jorge Almirón, quien a su vez ante la lesión de Gabriel Vallés pidió a Emmanuel Aguilera, central que tuvo buen desempeño en la segunda parte del torneo con la camiseta del Diablo. Con el paso de los años, Independiente también se hizo con los pases de Diego Rodríguez y Claudio Aquino.

Boca Juniors: En 2014 tras quedarse sin Juan Román Riquelme, Carlos Bianchi pidió a un volante de características similares al ídolo. Tras largas negociaciones, el presidente del Tomba, José Mansur aceptó vender a Gonzalo Castellani. En volante que había rendido con creces en la Bodega estuvo lejos de ese rendimiento al punto que en este mercado de pases, Boca decidió cederlo a préstamo. Otro que tuvo un paso Tomba y luego fue a Boca es Emanuel Insúa, aunque con la excepción de que el lateral había ido a Mendoza a préstamo. Allí tuvo un muy buen rendimiento y se adueñó de la 3 xeneize.

River Plate: Carlos Sánchez y Ariel Rojas fueron dos jugadores fundamentales en el amancer ganador de MArcelo Gallardo como DT del Millo. En River el uruguayo se reencontró con su mejor versión, luego de haber sido clave en Godoy Cruz. Por su lado, lo del Chino también fue importante en el doble cinco que el Muñeco armó junto a Leo Ponzio. Y el tercero en llegar desde la Bodega a La Banda fue Martín Aguirre, quien sufrió numerosas lesiones y nunca pudo afirmarse.

Fabrizio Angileri, de Junín a Núñez. En 2019 fue adquirido por River Plate.

San Lorenzo: Además de Voboril, que llegó del Cuervo, pasó por el Tomba y se fue a Racing, el otro futbolistas con origenes bodegueros que llegó al Ciclón es nada menos que Sebastián Torrico, ídolo indiscutido de la institución azulgrana ya que el aún actual arquero fue el “1” que llevó al club a la conquista de su primera Libertadores (2014). Antes de eso, el Cóndor mendocino había sido fundamental, por el Torneo Inicial 2013, cuando el equipo sanlorencista le ganó a Vélez Sarsfield.

Uno que pasó el sexto “grande”. No solamente Boca, River, Independiente, Racing y San Lorenzo posaron sus ojos en Godoy_Cruz para refozar sus plantillas. También lo hizo Huracán de Parque de los Patricios, considerado por muchos, el sexto grande de AFA. Y quien pasó al Globo fue Juan Fernando Garro, un pase que según trascendió rondó: 1.800.000 dólares, por el 80% de la ficha. Juanfi sigue en Huracán, donde forma parte del equipo base de Frank D. Kudelka.

LAS OTRAS GRANDES VENTAS

1)- Leandro Fernández. Arribó como una apuesta desde Guatemala en el 2014. Convirtió 20 goles y en enero de 2016 fue transferido a Independiente en 1.800.000 dólares. En el Rojo anotó bastante también y fue transfereido a Internacional de Brasil, desde donde llegó a préstamo a Nacional de Montevideo.

2)- Fernando Zuqui. Surgido de las infantiles de Luján, llegó a Godoy_Cruz de la mano del Gato Oldrá. La rompió en el Torneo de Transición 2016 y en junio de ese mismo año, Boca abonó 2.500.000 dólares. Hoy está en el fútbol turco. ¿Vuelve este año?

3)- Jaime Ayoví. Entre 2014 y 2017 convirtió 26 tantos. En 2017, el Beijing Renhe de China se lo llevó en una cifra aproximada a los 4.500.000 dólares. Tras un fugaz paso por el Tomba este año, su equipo actual es el Guayaquil City FC de Ecuador.

4)- Gastón Giménez. El zurdo volante llegó libre en 2015. Su mejor rendimiento fue con Bernardi, quien a finales de 2017 lo pidió para Estudiantes LP: lo compró por 1.200.000 dólares. Actualmente es jugador del Chicago Fire de la MLS y acaba de debutar en la selección paraguaya.

5)- Javier Correa. Otro que llegó libre en 2015. Pese a su fama de “morfón”, en Godoy Cruz convirtió 17 goles y, en 2018, Colón de Santa Fe se lo llevó a cambio de 1.400.000 dólares. Actualmente se desempeña en el Atlas de Guadalajara, México.

6)- Rodrigo Rey. El arquero llegó como una apuesta en 2015 y dos años después fue clave en la primera clasificación a los octavos de la Libertadores. El Paok Salónica griego adquirió el 80% de su pase en un monto aproximado de 1.700.000 dólares. A principio de este año volvió, pero en julio debió regresar a Grecia.

7)- Ángel González. Otro jugador de la cantera que hizo debutar Oldrá. Jugó más de 100 partidos y en 2019 fue adquirido por Estudiantes de La Plata en 1.500.000 dólares.

8)- Fabrizio Angileri. El juninense se formó en Boca, pero llegó en edad de juveniles y fue creciendo hasta debutar en Primera División. Brilló en la era de Diego Dabove como DT y en 2019 fue transferido a River Plate a cambio de U$D 2.200.000. Hoy, el lateral es fundamental en el equipo de Marcelo Gallardo y, de no haber sido porque se contagió de coronavirus, hubise sido convocado para la Selección Argentina ya que Lionel Scaloni -que lo sigue desde hace rato- lo tenía en cuenta para la primera doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. ¿Tendrá revancha en la Copa América? Es una posibilidad, aunque el DT ya avisó que la lista será la base de quienes ahora están en la burbuja de Ezeiza.

9)- Fernando Godoy. El Tomba de Sebastián Méndez dejó varias figuras. Una de ellas fue Fernando Godoy, quien en 2016 fue transferido a Talleres de Córdoba por el 50 por ciento del pase de Gabriel Carabajal, quien y después se fue a préstamo a diferentes instituciones.

Enzo Pérez, después de grandes campañas en el Tomba, fue vendido a Estudiantes de La Plata, donde siguió brillando.

10)- Enzo Pérez. Después de su actuación en Godoy Cruz, Estudiantes de la Plata lo fichó para formar parte de su equipo a partir del segundo semestre de 2007. En dicho equipo fue finalista de la Copa Sudamericana 2008 y campeón de la Copa Libertadores 2009. Seis meses más tarde el conjunto “Pincha” fue a jugar la Copa Mundial de Clubes 2009 en Abu Dhabi. En la semifinal ante el Pohang Steelers, Enzo Pérez dio una asistencia a Leandro Benítez para marcar el segundo gol, partido que finalmente fue victoria de Estudiantes de La Plata por 2-1. En la final ante FC Barcelona, su equipo estuvo en ventaja hasta el minuto 88, donde le igualaron el encuentro, y se lo darían vuelta en el tiempo suplementario. Después de esa temporada con Estudiantes de La Plata, su pase fue comprado por SL Benfica, participando un semestre en Primera División de Portugal, y regresando a préstamo por cinco meses a Estudiantes de Argentina, a partir de febrero de 2010.