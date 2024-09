Ezequiel Medrán: “En Gimnasia estamos con la ilusión intacta”

La fiesta fue toda mensana en un partido durísimo, trabado y friccionado en el que se jugaba todo el Lobo y el puntero Chicago. Parecía que el Torito de Mataderos se iba con un puntazo y una gran sonrisa, pero en el último minuto del encuentro Gastón Espósito se la limpió de un gol que hizo delirar a todo el Legrotaglie.

Ezequiel Medrán, entrenador del Lobo, no fue la excepción y salió disparado abrazarse con sus asistentes. No era para menos, después de 6 partidos sus dirigidos volvieron al triunfo y bajaron al líder del campeonato, en un encuentro correspondiente a la fecha 34 de Primera Nacional.

La ley del ex se cumplió en el último minuto de juego, cuando Gastón Espósito, con pasado en Chicago, con su gol le dio la victoria a Gimnasia. El Tonga en el centro de la imagen, pide disculpas.

Tras el triunfo, la cara de felicidad del entrenador lo decía todo: “Todos los partidos que nos quedan son finales, pero este frente a Chicago era decisivo. Creo que esta vez el equipo tuvo la capacidad para resolver e insistimos hasta el final y logramos un gran triunfo”, aseguró el DT.

El Lobo hacía seis partidos que no ganaba, respecto a ello el técnico deslizó: Sí, ha costado mucho volver a ganar. Desde que estamos en Gimnasia hemos tenido un proceso de 18 partidos en los que logramos ganar 10, empatar 6 y perder 2. Son números de un equipo que ha demostrado y está para pelear cosas muy importantes en el torneo. Habíamos tenido un bajón en el último mes, pero no dejamos de creer y no dejamos de trabajar. En definitiva nos enfocamos en en no perder la calma y hoy, los chicos tuvieron la capacidad de resolver en el momento justo”, sostuvo Medrán.

Y agregó: “Hemos dado un paso importante teniendo en cuenta que solo restan 4 fechas para que termine el campeonato, si bien tuvimos un bajón en el rendimiento, hay partidos donde el equipo mereció un poco más y esa es la parte injusta en este torneo, por lo tanto, los chicos se merecían este triunfo”, indicó el alineador del Lobo.

Respecto a si el bajón en lo futbolístico estuvo acompañado de lo físico manifestó: “Seguramente no sólo por lo que se ha transitado en lo futbolístico de tanta fechas y sino también de los viajes que tuvimos en el medio a Madryn a Buenos Aires a Salta. Los vuelos que nos bajaron y terminamos regresando a la provincia vía terrestre, todo eso, también desgasta. Pero de ahora en más no hay excusas y hoy, lo demostramos. Competimos muy bien” expresó el técnico.

Un resultado que pone al Lobo a dos puntos del actual líder, con el cual recuperó la ilusión: “Sí, estamos con toda la ilusión intacta, pero nos quedan 4 finales aún, la primera, es en Morón y nos vamos a enfocar en ello desde el próximo entrenamiento. Tenemos que enfocarnos solamente en Morón y no distraernos con nada. Solo pensar en el próximo rival de ahora en más”, concluyó el entrenador.