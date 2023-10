El gesto de Darío Benedetto con un hincha de River que enfureció a la hinchada de Boca

Boca está en la víspera del partido de vuelta de la semifinal por Copa Libertadores entre Boca y Palmeiras. Sin embargo, todo lo que rodea al club de La Ribera parece no tener descanso y resulta difícil de escapar a las polémicas.

En ese sentido, hay que decir que en las últimas horas sucedió un hecho insólito cuando una cuenta de Twitter viralizó unas imágenes de Darío Benedetto posando junto a un hincha de River que le pidió una foto y un autógrafo.

Una cuenta de Twitter compartió las capturas en la red social.

Hay que aclarar que dichas imágenes no son actuales, sino que recién ahora salieron a la luz y los hinchas xeneizes no se quedaron callados y demostraron todo su enojo en las redes por un detalle que tenía la camiseta del club de Núñez.

Fue la cuenta @OoCBoca la encargada de compartir las capturas de un tiktoker y simpatizante de River junto al “9″ xeneize. Lo que enfureció a los hinchas del conjunto de La Ribera fue que la casaca que estaba usando el hincha de River tenía el parche de campeón de la Copa Libertadores 2018, donde el equipo de Núñez derrotó a Boca Juniors por 3 a 1 en la memorable final que se disputó en Madrid y donde Benedetto fue la figura del conjunto azul y oro, anotando un golazo.

Lo cierto es que el Pipa no solo se fotografió junto al simpatizante, sino que también le firmó la camiseta y el tiktoker compartió la imagen. La viralización de las fotos generó malestar entre algunos tuiteros de Boca, que no tardaron en hacer comentarios al respecto. “Lo están b... y no se da cuenta”, “¿Qué hace? Por Dios”, “Inviable” y “No puede ser”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios xeneizes, incrédulos de la acción de una de sus figuras.

Dos titulares de Boca están en duda para la semifinal de la Copa Libertadores

A pocas horas de la semifinal de vuelta entre Palmeiras y Boca, los dirigidos por Jorge Almirón sufren porque tiene a dos de sus titulares entre algodones: Marcos Rojo y Nicolás Figal.

La dupla central titular vienen entrenando de forma diferenciada y aseguran que jugarían “sólo porque es una partido definitorio, si no fuera tan importante descansarían”, aseguraron desde la concentración sobre la alineación titular que se medirá ante Palmeiras este jueves desde las 21.30 horas en el Allianz Parque de San Pablo.

Boca Juniors quiere ganar el partido de ida ante Palmeiras (Prensa Boca)

