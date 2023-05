Diego Tonetto, la experiencia en Independiente Rivadavia: “Solo espero que el sábado en la noche, seamos los punteros”

Desde la llegada de Alfredo Berti a la institución del Parque, Diego Tonetto recuperó la titularidad y es uno de los jugadores claves en el este gran momento de los Azules en el torneo, en el que marchan en el segundo lugar de la zona B de Primera Nacional.

El sábado, desde las 19.30, en el estadio Bautista Gargantini, Independiente recibirá a Deportivo Maipú, el líder de la zona, en el último encuentro de la primera ronda del campeonato. Un duelo más que esperado y que ha despertado grandes expectativas.

Tonetto, con pasado en el Cruzado, habló del choque histórico entre mendocinos en el torneo de ascenso, su buen momento personal y el del equipo, que lleva 11 partidos sin conocer la derrota.

Un choque entre Azules y Cruzados, que han puesto al fútbol mendocino en el ojo de la tormenta del ascenso.

-Un duelo que promete ser un gran partido, al menos en la previa.

-Si, la verdad que si, creo que como mendocinos es un partido muy lindo y hacía mucho que no se dada esta situación entre dos equipos mendocinos. No se si ha pasado en esta categoría, con dos equipos locales peleando la punta, igual es algo muy lindo y bueno. Hay que celebrarlo.

-Un buen momento del fútbol mendocino con Maipú e Independiente como protagonistas.

- La verdad que sí. Obviamente, nosotros esta semana estamos analizando Maipú, porque es el rival que toca, en las semanas anteriores no tanto. Es un equipo que viene haciendo las cosas muy bien y por algo esta en esa posición en la tabla. Nosotros venimos por el mismo camino, hace once partidos que no perdemos y, dentro de esa racha, muchas victorias con partidos donde fuimos superiores a todos los rivales. En los últimos dos, no nos han convertido goles. Son muchas las cosas positivas, más allá de que siempre hay para mejorar.

- En lo personal estás pasando un buen momento, recuperaste la titularidad y la continuidad.

-Sí, estoy contento, desde que llegó Alfredo me dio esa posibilidad y uno siempre está preparado para eso. A veces, por ahí se da bien y algunas veces no. En ese sentido siento que también el equipo tuvo una levantada en general y estamos en un buen momento. Siempre digo que las cosas individuales nunca hay que anteponerlas sobre lo grupal. Y como grupo estamos fuertes, estamos bien y eso en esta categoría es importante.

- La continuidad te ha permitido un juego más regular.

- Obviamente, por ahí uno con un poco más de años, necesita por ahí minutos de juego y regularidad. Eso no quiere decir que tenga que jugar sí o sí, uno se lo tiene que ganar y después, cuando está la posibilidad hay que aprovecharla. Además, el equipo encontró un equilibrio entre lo que proponía en ofensiva y lo que nos faltaba en la parte defensiva. Hoy tenemos un equilibrio, no dejamos de tener ese poderío ofensivo pero también nos fortalecimos en nuestra área. Eso también habla un poco de la racha que tenemos.

- ¿Qué esperás del partido del sábado, además de ganar?

-Sin dudas, ganar y solo espero que sábado en la noche seamos los punteros del campeonato. Eso en primer medida, después tratar de seguir sosteniendo este juego, este volumen de juego. Pero, si bien es un partido lindo, y que para muchos es una final anticipada, no determina nada, porque queda toda la segunda rueda por jugarse. Entonces, creo que hay que estar equilibrados entre la emoción y la ilusión que tenemos, pero también ser cautos, porque todavía falta mucho torneo.