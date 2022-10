Derrota, llanto y agradecimiento: lo que dejó la despedida de Marcelo Gallardo de River

Marcelo Gallardo comunicó el jueves pasado que tras la finalización de la Liga Profesional dejará de ser el técnico de River Plate, por lo que el encuentro ante Rosario Central de este domingo significó su último partido en el Monumental y no faltó la emoción.

En un durísimo encuentro, los jóvenes talentos del club rosarino se hicieron valer al imponerse ante los probados jugadores millonarios que sufrieron una derrota 2 a 1 y sentenciaron así sus chances matemáticas de ser campeones. Los tantos fueron realizados por Alejo Veliz en dos oportunidades, mientras que en River convirtió Matías Suárez.

Tras la pitazo final del árbitro Echenique, rápidamente se puso en marcha la despedida del técnico más ganador de la institución de Nuñez, con 14 títulos en 8 años y medio de gestión.

Primero Gallardo saludó a cada uno de los integrantes de su cuerpo técnico, a los empleados del club y hasta saludó a los alcanzapelotas que estaban al costado de la cancha y el primer chico que encontró rompió en llanto y fue consolado por el entrenador.

Antes de centrarse en el medio de la escena y decir unas palabras, el entrenador se puso una camiseta de River que le regaló Enzo Pérez mientras en el campo de juego se instalaron los 14 trofeos conseguidos bajo su gestión y el club le regaló una placa por este día tan especial.

Enzo Pérez le entrega la mítica 10 a Gallardo

El emotivo video de despedida de Gallardo

Marcelo Gallardo fue despedido ante 72.000 simpatizantes que sintetizaron sus emociones de llanto y agradecimiento en una simpática canción: ¡Che, Muñeco! Te queremos decir... sos eterno, como lo de Madrid. ¡No te vayas! Pensalo una vez más, te lo pide todo el Monumental” y “Muchas gracias Muñeco... vos nos diste la copa, vos nos diste alegría, lo que hiciste por River no se olvida en la vida” y el clásico “Muñecoooo... Muñecooooo”, fueron tres canciones con las que el hincha se hizo sentir.

El periodista Matías Martin, que fue el presentador de la fiesta, intentó sacarle unas palabras a Marcelo pero se lo vio sensible y no logró abrir la boca.

Seguido a esto, se presentó un emotivo video en el que se repasaron los grandes momentos del Muñeco al frente del Millonario.

El conmovedor mensaje de Quintero a Gallardo en su despedida de River

Juan Fernando Quintero fue el vocero del plantel y se encargó de transmitir una carta de todos los jugadores hacia la figura de Marcelo Gallardo en su despedida: “Querido Marcelo Gallardo. Los acá presentes venimos a decirte gracias. Gracias por honrar esta tribuna y por la corbata de Labruna. Gracias por ganar, golear y gustar, y gracias desde la platea y la popular. Gracias por formar jugadores y gracias también por tus valores. Gracias por tus ideales y gracias por desde todas las filiales. Gracias desdel el club que te vio nacer y gracias por enseñarnos a creer”, comenzó el extensivo mensaje.

“Gracias por hacer el respeto del manto sagrado y gracias eternas por tu legado. Gracias por cada proeza y gracias por vivir y jugar con grandeza. Gracias desde la San Martín, la Belgrano, la Sívori y la Centenario. Y gracias por meterte contra Gremio en el vestuario”, prosiguió el colombiano.

Luego finalizó acordándose del eterno rival: “Gracias por los catorce títulos, por la gloria. Gracias por este inolvidable capítulo de nuestra historia. Gracias por asomarte esa tarde al balcón y gracias por esa alegría de ganarle a Boca, de salir campeón”.

Marcelo Gallardo en su despedida: “Mi vínculo con River es de toda la vida”

Por último, Gallardo tomo el micrófono y se depidió del club de sus amores: “Sinceramente no sé por dónde empezar. Mi vínculo con River me transforma en un privilegiado porque nunca soñé algo tan grande. Estoy con un nudo en la garganta porque esto es demasiado y más de lo que podía tener”.

Luego, le dedicó un mensaje a especial a su mamá en el día de la madre: “Tengo muchos recuerdos, pero quiero empezar recordando en este día de la madre a la mujer que me dio la vida, que seguramente me estará viendo desde algún lugar de privilegio, allá en el cielo. ¡Feliz Día de la Madre! Yo a la mía la recuerdo con mucho cariño. Era la que esperaba que llegara de cada entrenamiento, que me abrazaba, que me acompañaba a todos lados, hasta el día que se fue... Se sentaba ahí en la platea y me esperaba en el vestuario para darme un abrazo. Así que: ¡Gracias vieja! En algún lugar del cielo donde estés, por haberme dado la vida”, expresó.

.

Tras estos dichios, miró a su cuerpo técnico y los jugadores y les agradeció por el camino recorrido: “Gracias a todo mi equipo de trabajo; lo valoro, lo respeto y los quiero. Han sido parte de mi cuerpo todo este tiempo. Gracias jugadores. Han pasado muchos jugadores en todo este tiempo, muchísimos. Son los verdaderos protagonistas de lo que podamos trabajar, desarrollar o sentir para que ellos lo lleven a cabo. No tengo más que palabras de agradecimiento de cada jugador que ha tenido la grandeza de vestir esta camiseta, de entregarse al máximo en cada entrenamiento. River me ha enseñado que se trata de una forma de vivir, de ser, y nos ha tocado ganar. Han sido cosas hermosas, imborrables. Quedará siempre para toda la vida”.

D'Onofrio, Gallardo y Francescoli, el día de que "el Muñeco" asumió como DT de River.

Por último, agradeció a los dirigentes y se despidió de los hinchas: “Gracias a la dirigencia, a su presidente, porque han creído en mí, porque me han acompañado, han estado siempre a mi lado. Quiero agradecer de todo corazón a Enzo Francescoli. por ser la persona que nos dio esta posibilidad, que confió, que acompañó de manera increíble, sin egos, disfrutando los triunfos como propios y eso no se encuentra en muchos lados ¡Gracias Enzo! Gracias a ustedes que desde hace más de ocho años me hacen sentir de una manera especial. Gracias por cada homenaje al entrar a este campo. Gracias por brindarme su corazón, los voy a extrañar mucho. Mi vínculo, como dije en otro momento, no es de un año de contrato, dos, tres u ocho, como han pasado. Mi vínculo con River es de toda la vida”.