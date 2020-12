Comenzó la limpieza en Godoy Cruz: Danilo Ortiz rescindió su contrato

El presente de Godoy Cruz no puede ser más negro. Además de ser uno de los peores equipos de Primera División, su presidente, José Mansur, decidió reducir aún más un plantel carente de experiencia y jerarquía.

Después de ratificarle la confianza a Diego Martínez (habría amagado con renunciar tras la derrota con Newell’s) lo primero que decidió el titular tombino es rescindir el contrato de Daniel Ortiz, este defensor paraguayo que cada vez que tuvo la oportunidad de jugar rindió, pero que no es del gusto del mandamás tombino y por eso estaba relegado hace meses.

El paraguayo le agradeció a los hinchas.

El defensor, que también se despidió con una carta a los hinchas, habló con el programa Dos de Punta y aseguró que hoy fue un día muy doloroso para él: “Hoy fue uno de los peores días. Después de mucho tiempo volví a entrar al vestuario. Fue un momento difícil. A pesar lo mal que la pasé, los chicos siempre me hicieron sentir bien. Sentí el apoyo de ellos y de la gente”.

También contó por qué decidió no hablar de su situación: “Soy un tipo con muchos códigos. Le tengo respeto al club, a mis compañeros y al hincha. En su momento me pidieron no hablar. Me comí todo tipo de cosas. Me banqué todo. Lo que pasó me lo guardo para mí. Lo que yo viví en los últimos tiempos no se lo deseo a nadie, ni a mi enemigo. Nadie se merece el trato que tuvieron conmigo”, disparó.

El peruano tendría las horas contadas en Godoy Cruz.

Esta es la primera de varias salidas que tiene programada la dirigencia, ya que hay varios futbolistas que no seguirán en el club.

Otro de los casos es Wilder Cartagena, el único jugador de selección que tiene el plantel tendría sus horas contadas en Mendoza, ya que Godoy Cruz tendría decidido no hacer uso de la opción de compra (si el peruano jugaba una cierta cantidad de partido, el Tomba estaba obligado a comprarle el pase).

A estos dos nombres habría que sumarle a otros tantos que serían limpiados del primer equipo por bajo rendimiento y uno, seguramente, será el “Morro” García, quien está en la mira de Mansur desde hace un par de años por no estar al 100%.

Santiago "Morro" García delantero de Godoy Cruz. Prensa Club Godoy Cruz.

Tres nombres, tres jugadores de jerarquía que cada vez están más lejos de la Bodega y que serán el principio de varias salidas para seguir debilitando a un plantel que, de por sí, ya está flojo de experiencia y jerarquía.

Lo cierto es que Godoy Cruz está a poco más de 6 meses para su centenario y el futuro pinta oscuro, sobre todo si vuelven los promedios para el descenso.