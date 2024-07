Code Breaker, el nuevo rey del Patrono Santiago de Turf

En una jornada espléndida, se disputó una nueva edición del Clásico Santo Patrono Santiago, en la que se impuso de manera excepcional Code Breaker, que se largó en busca del disco los últimos 200 metros.

El pingo guiado por Cristian López se mandó de cabeza en la búsqueda del disco y se adueñó de la 69 edición del premio más importante del Oeste argentino, que se corrió en las arenas del Hipódromo de Mendoza. El asombro fue notable para muchos y una fiesta para el caballo de Ramón Abrales, hombre de la casa.

Ramón Abrales celebró el triunfo de su caballo.

En los primeros metros fue pareja la carrera, en la que Kennedy Back y Escape Hatch le ponían el ritmo a la competencia junto con Invierno Ruso, pero al pasar los 1.000 metros, el pingo de López comenzó a estar entre los protagonistas.

En la previa, Kennedy Back, el ganador de la edición del año pasado, estaba entre los favoritos a llevarse la corona, pero por lo bajo aseguraban que no llegaba en grandes condiciones a la fusta. Por los tanto, sus competidores se ilusionaron. Y cuando pasaron los 1.500 metros, le dieron rienda suelta a la ilusión. Pese a ello el ganador del año pasado daba batalla.

Turf Clásico Santo Patrono Santiago. Foto Gobierno de Mendoza

En los 200 metros finales, Code Breaker se largó en busca de un indiscutible triunfo y dejo por muchos cuerpos atrás a sus competidores.

El equipo ganador de la 69° edición del Santo Patrono Santiago, a pleno.

Un victoria tan trabajada como asombro y elogios despertó entre los presentes en el hipódromo provincial. “Le teníamos mucha fe y lo cuidamos bien para esta carrera. Más allá de que es un pingo que llegó con un problema en una de sus patas. Pero con paciencia lo fuimos recuperando y ahí está el premio a tanto trabajo y el día a día”, confió, visiblemente emocionado, su cuidador, Ramón Abrales.

Turf Clásico Santo Patrono Santiago. Foto Gobierno de Mendoza

El resto de las competencias

La reunión comenzó muy temprano como cada año y con la primera carrera vinieron los primeros festejos en la tribuna, cuando Island Dream se impuso en la apertura de la jornada, con la monta de Alexis Castro.

En la segunda competencia Shaked fue el ganador, con un cronómetro de 1′ 13′'.

Las siguientes carreras fueron festejos para los sanjuaninos con Grynville y Island Dream. El primero, Grynville, atravesó el disco, tras emplear un tiempo de 1′ con 4/5. Mientras, la cuarta carrera la ganó Román Kid, por 3/4 cuerpos a Amigo Elegante.

Pasado el mediodía, la quinta disputa quedó en manos de Niña Venus, por cuatro cuerpos, tras un tiempo de 1′ 5″ 3/5, en los 1.100 metros. En los 1.400 metros, el ganador fue Ethical Cleric, con 1′25′'2/5, mientras que, en 400 metros, festejó Fai Tu, con 21′'2/5.

En la continuidad, Bubblegum celebró en los 1.400 metros, Pine Gap lo hizo en los 1.100 metros y Bellaco Song se quedó con los 1.600 metros.

Cristian López, el gran ganador

“Cuando lo solté los últimos metros sabía que podía ganar, porque venía sobrado. Lo venía cuidando entre medio del grupo y cuando dimos la vuelta me di cuenta que estábamos para mucho más. Kennedy Back era el favorito y es un gran caballo, pero este Clásico no me lo sacaba nadie” dijo feliz el jockey ganador.

“Para mí, ganar este clásico es como hacer un gol en una final del mundo. Hemos trabajo mucho durante estos tiempos, más allá de que es un caballo que llegó a Mendoza con un corte en una pata. Pero por suerte pudimos recuperarlo y acá está: con un clásico muy bien ganado”, cerró.