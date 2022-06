Chilavert arremetió contra la Conmebol: “El VAR siempre perjudicó a Boca, beneficiaba a River y ahora ayuda a los equipos de Brasil”

Vélez tuvo una gran noche en el José Amalfitani y derrotó 1-0 a River con gol de Lucas Janson por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América, para la alegría de todo el pueblo velezano, entre ellos José Luis Félix Chilavert, uno de los máximos ídolos de la institución, que analizó el triunfo del Fortín y aprovechó para tirarle un palito a la Conmebol por la actuación del VAR que “perjudicó a Boca y beneficia a los de Brasil”.

“Lo hemos perdonado a River. Vélez ganó bien. Estar en una instancia como ésta es demostrar categoría. Ahora el 50% está domado. River saldrá a atacar y entonces Vélez tendrá que aprovechar los espacios. Si sigue así siendo agresivos, sin darle espacios, puede ganarle porque tiene jugadores categorías”, opinó el exarquero en una entrevista con Radio Mitre.

“Muy sólido desde el arquero. Hoyos es uno de los mejores arqueros del fútbol argentino. Solvencia y seguridad. Se necesitaba que transmitiera esa seguridad. A River estos partidos no lo podés dejarle el espacio. Cuando tuvo las opciones, apareció Hoyos”, agregó.

“Vélez jugó en un gran nivel. Me encantaría que juegue a ese nivel ganar en el Monumental. River tiene un equipo sólido. Le han cambiado muchos jugadores a Gallardo y tiene personalidad, categoría, tiene un potencial. Me sentí identificado con Pratto. Es difícil volver a Europa reinsertar rápidamente, lucas lo está logrando. Es el ídolo que tiene Vélez. El ingreso de Bou le dio más personalidad, más peso en el ataque. Godín en defensa, le va a dar liderazgo”, expresó. “Primero hay que ver cómo está Godín. Sino está lesionado. Entre vos y yo, por liderazgo jugaría con Godin. El tema es que Medina lo tiene en el día a día y él sabe mejor. Me encantaría que estuviera, jerarquía. Ojalá que las cosas le salgan bien”, añadió.

JOSÉ LUIS CHILAVERT: "No tengo dudas de que Boca está siendo perjudicado por el VAR en Conmebol. Anteriormente los beneficiados eran los de River, ahora son los brasileños".



El exarquero e ídolo de Vélez, José Lui Félix Chilavert, habló del nivel parejo que hay en la Copa Libertadores, pero aseguró que los de Brasil tienen un plus porque “el VAR los beneficia” y opinó de la actuación de Roberto Tobar en Corinthians vs. Boca. “Está todo muy equilibrado. Antes del partido, vi Cerro Porteño - Palmeiras y Palmeiras es un equipo de montón. Este Vélez jugando así, le puede ganar. El tema es ver qué pasa con Palmeiras y el VAR”, aseguró. “No tengo dudas de que el VAR siempre perjudicó a Boca. Antes el VAR beneficiaba a River y ahora los ayuda a los brasileños”, completó.