Chilavert y otro duro revés para Ruggeri: “Que bajo has caído, ahora sos títere de Tinelli”

Oscar Ruggeri aparece junto a los hermanos Óscar y Ángel Romero en el adelanto de la apertura de Showmatch que anticipó Marcelo Tinelli en sus redes sociales que generó el rechazo de muchos hinchas de San Lorenzo y un duro mensaje de José Luis Chilavert.

“Que bajo has caído Ruggeri. De payaso mediático en ESPN a ser embajador de la Corrupbol y ahora títere de Tinelli que te trató de DT cometero. Tan mal estás, siempre hablas de ética y moral” , reaccionó el histórico arquero paraguayo en Twitter luego de ver el video donde aparece el Cabezón vestido de policía parando a los hermanos Romero en la vía pública y provocando la intervención del presidente del Ciclón y conductor del programa.

La enemistad entre Ruggeri y Chilavert lleva más de 25 años desde aquella noche que el ex defensor intentó agredir al legendario arquero en un partido entre Vélez y San Lorenzo. Y más allá de algunos cruces ocasionales cordiales y hasta algún elogio esporádico del campeón del mundo con la Selección argentina en 1986, la realidad es que no se pueden ni ver y volvió a quedar demostrado con el tuit del paraguayo.

“Somos el agua y el aceite. Algún día, si lo encuentro por la calle se van a enterar por la prensa lo que le ocurre. Ellos dicen que hay que sopapear a los Romero. No hay que ser guapo en la TV, hay que serlo en el momento”, había dicho Chila hace poco tiempo atrás cuando justamente Ángel Romero quedó en el ojo de la tormenta, señalado por la interna en San Lorenzo.

Ruggeri, con mucha más pantalla gracias a su participación diaria en ESPN F90, se animó a tirarle flores entre tantos palos: “Chilavert es un ganador. Cómo no lo voy a reconocer, por más que no estemos bien. Qué voy a decir... terrible ganador dentro de la cancha”. Y cuando le preguntaron si se pelearía, bromeó con la diferencia de peso o categoría entre ambos dando a entender que es consciente que no le conviene.