La furia de Gallardo tras la derrota de River ante Vélez: “Lo hicimos muy mal, peor no se puede jugar”

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, no escondió su malestar tras la derrota frente a Vélez Sarsfield por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores, en Liniers.

El Millonario cayó 1-0 en el José Amalfitani y el resultado pareció corto. El conjunto de Alexander Medida podría haber ampliado la ventaja, pero se encontró con un Franco Armani que atajó en modo Selección. Solo por eso Vélez no terminó ganando por dos o más goles.

En ese sentido, Gallardo encaró la conferencia de prensa visiblemente enojado y no puso excusas. Su equipo jugó mal y así lo expuso ante decenas de periodistas.

La bronca de Gallardo tras la derrota de River ante Vélez por Copa Libertadores

“Cuando el equipo juega mal no hay muchas explicaciones, lo hicimos muy mal. Somos conscientes de que tenemos que mejorar porque la serie, gracias al resultado, está abierta. Peor que esto no podemos jugar. Intentaremos la semana que viene cambiar la imagen del partido de hoy”, lanzó el Muñeco.

A lo que agregó: “Fue un partido muy incómodo para jugar. En esa incomodidad que nos hizo jugar Vélez, no nos encontramos. Cuando hablé de un partido incómodo, es eso, la segunda pelota, lo físico, no lo supimos jugar. No estuvimos. Lo peor ya pasó, haber jugado mal, y el resultado es mínimo”.

Vélez no perdonó y venció a River por 1 a 0 en Liniers. / @velez

En cuanto al flojo rendimiento de River en Liniers, Gallardo continuó con su análisis subrayando la posibilidad de dar vuelta la historia en el Monumental y ante su gente.

“Le otorgamos la ventaja a Vélez, tuvimos algunos momentos, pero después del gol nos costó. Quisimos cambiar en el segundo tiempo para ver si encontrábamos mejor calidad de juego con el ingreso de Juanfer (Quintero) y no salió. En nuestra cancha va a ser un partido diferente. Debemos mejorar mucho para la revancha”.